Fonseca:”Smalling e Mayoral domani saranno titolari”

La Roma torna in campo per la 2° giornata di Europa League dove affronterà i bulgari della Cska Sofia per trovare la seconda vittoria consecutiva e archiviare il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Paulo Fonseca alla vigilia della sfida in Europa League, fa il punto della situazione in casa Roma.

IL CSKA SOFIA – “Per me è importante avere l’atteggiamento giusto. Non dobbiamo dimenticare che ha battuto il Basilea nei preliminari. È una squadra che gioca bene in profondità, bene nell’uno contro uno. Ora non so cosa accadrà, hanno cambiato allenatore in settimana. Noi non dovremo farli giocare e dare loro fiducia”.

MENTALITA’ GIUSTA – “Per me è importante vedere una squadra che sta bene, in fiducia, che ha fatto una bella partita con il Milan. Dobbiamo migliorare principalmente sul non prendere gol. Abbiamo preso un gol subito all’inizio della partita e della ripresa, non deve succedere altrimenti le gare non le riprendi. Ma poi abbiamo recuperato”.

FORMAZIONE – “Smalling e Mayoral partiranno titolari”

COVID – “È una situazione complicata. Tutte le squadre sono rigorose in questo momento. Io ho fiducia nelle autorità, voglio credere che non si cambierà nulla. Per un campionato più giusto è giusto che si continui su questa strada”.