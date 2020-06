Fonseca:”Vogliamo vincere per i nostri tifosi. Ranieri bravo ed esperto”

È d’accordo sulle cinque sostituzioni e la vede come un’arma tattica da usare solo in certe circostanze o può entrare in una rotazione sistematica dividendo la gara in sezioni da trenta minuti?

“Sono d’accordo con le cinque sostituzioni, adesso, in queste circostanze. In futuro penso che si debba tornare alle tre sostituzioni. Ma ora sono d’accordo, si giocano tante partite e sarà una buona soluzione averne cinque”.

Che tipo di preparazione ha scelto considerando la necessità di poter partire subito forte, ma anche di dover arrivare brillanti per l’Europa League ad agosto? Perché non ha fatto amichevoli?

“Non le abbiamo fatte perché non è stato possibile. Penso che non abbiamo mai avuto tanto tempo senza partite. Due mesi è una situazione unica per noi. Abbiamo iniziato la preparazione come se fosse una pre-stagione, pensando che ora ci sono poche partite in poco tempo e che abbiamo bisogno di tutti i giocatori pronti per giocare e per aiutare la squadra. Abbiamo lavorato molto bene in questo periodo e siamo pronti a tornare nel miglior modo”.

Come procede il recupero di Zaniolo? Sarà disponibile tra un paio di settimane?

“Zaniolo sta recuperando molto bene, ha iniziato adesso a lavorare con la Primavera. Fra uno o due settimane può tornare a lavorare con noi. Ha recuperato molto bene e in poco tempo potrà iniziare a lavorare con noi”.

Diawara e Zappacosta sono già pronti per partire dal primo minuto? Sta per tornare anche Antonucci?

“Abbiamo tutti i giocatori pronti, solo Pau e Zaniolo non sono pronti per giocare domani. Diawara e Zappacosta sono pronti per giocare. Sulla situazione di Antonucci: adesso non è possibile tornare nella squadra ma è un giovane di talento che può essere importante per il futuro”.

In un momento come questo in cui si vedono tanti errori e le squadre non sono al cento per cento a livello fisico, quanto può essere importante l’analisi dell’avversario per scegliere una strategia di partita efficace e per sfruttare al massimo i loro errori?

“È difficile fare l’analisi migliore possibile degli avversari adesso, ma la cosa più importante è la nostra squadra, il nostro atteggiamento, quello che dobbiamo fare, la missione da portare avanti durante la partita. Credo che la squadra sia pronta a fare una buona partita”.

Cosa cambia senza pubblico?

“Vediamo domani. Io ho giocato una volta senza pubblico, non è facile e penso che all’Olimpico, dove si sentono tanto i nostri tifosi, non sarà facile. Ma noi dobbiamo giocare pensando che i nostri tifosi siano tutti con noi assistendo alla partita. Vogliamo vincere per loro”.

Spesso ha citato la partita di andata contro la Sampdoria come una delle peggiori prestazioni della sua Roma. Cosa avete studiato in questi giorni per non ripetere la prestazione contro una squadra che sicuramente domani si chiuderà?

“Quella è stata una partita unica. Come ho già detto, non abbiamo avuto l’atteggiamento migliore. Credo che la squadra sia migliorata molto dopo quel match e onestamente non ho pensato molto a quella sfida. Mi sono soprattutto concentrato su questa partita e su quello che dobbiamo fare contro un avversario difficile come visto nell’ultima contro l’Inter. Sarà difficile, una squadra organizzata, con un allenatore bravo, molto esperto, il miglior allenatore italiano”.

Ieri c’erano tanti giocatori in campo assieme a lei, che effetto le ha fatto? Le è aumentato il rimpianto per la stagione?

“Non penso al passato, abbiamo avuto tanti problemi, ma io sono molto soddisfatto perché oggi abbiamo quasi tutti i giocatori, ho molte opzioni per scegliere la squadra migliore. Penso che in questo momento sia molto importante: avremo bisogno di tutti, giocheranno quasi tutti in questo momento ed è una soddisfazione per me iniziare l’allenamento e vedere tanti giocatori, con tante soluzioni, per scegliere i migliori in vista della prossima partita”.