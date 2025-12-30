Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
News Calcio

Football-Magazine Awards 2025: PSG padrone, Luis Enrique miglior allenatore

Luis Enrique, Lamine Yamal e PSG: i volti del 2025 che ha riscritto le gerarchie del calcio mondiale

Dic 30, 20252 Lettura
Luis ENRIQUE (Entraineur PSG) during the UEFA Champions League 2024/2025, final match between Paris and Inter at Allianz Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport/Sipa USA)

Il 2025 verrà ricordato come l’anno della definitiva maturazione di un nuovo equilibrio calcistico europeo. Idee chiare, giovani protagonisti e progetti finalmente compiuti hanno ridisegnato la mappa del potere nel calcio internazionale. I Football Magazine Awards 2025 premiano chi ha inciso davvero, attraverso risultati concreti, identità di gioco e impatto globale.

Miglior Allenatore del 2025: Luis Enrique

Il 2025 è l’anno della consacrazione definitiva di Luis Enrique alla guida del Paris Saint-Germain. Dopo stagioni di transizione, il tecnico spagnolo è riuscito a trasformare un insieme di stelle in una squadra vera, riconoscibile, intensa e dominante. Il PSG ha finalmente espresso un calcio collettivo, fatto di pressing alto, controllo del gioco e rotazioni continue, abbandonando la dipendenza dal singolo. La crescita dei giovani, la gestione dello spogliatoio e il salto di qualità nelle competizioni europee certificano il valore del lavoro svolto.

Perché vince: ha dato identità e solidità a un progetto che per anni aveva vissuto di individualità, portandolo ai massimi livelli con idee chiare e risultati.

⭐ Miglior Giocatore del 2025: Lamine Yamal

Il 2025 segna l’esplosione definitiva di Lamine Yamal come superstar del calcio mondiale. Non più solo talento precoce, ma leader tecnico capace di decidere partite, competizioni e momenti chiave della stagione. Numeri importanti, giocate determinanti e una continuità impressionante per un classe 2007 che ha bruciato le tappe senza mai perdere lucidità. Yamal è diventato il volto del calcio del futuro, ma già protagonista assoluto del presente.

Perché vince: impatto devastante, maturità fuori dal comune e capacità di essere decisivo ai massimi livelli nonostante la giovane età.

MUNICH, GERMANY – JUNE 08: Lamine Yamal of Spain looks on during a pitch inspection prior to the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 08, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images)

Miglior Squadra del 2025: Paris Saint‑Germain

Il Paris Saint-Germain conquista il titolo di miglior squadra del 2025 grazie a una stagione di svolta. Dominio in patria, crescita europea e soprattutto una nuova mentalità: il PSG non è più soltanto una collezione di stelle, ma una macchina organizzata, compatta e affamata. Nel 2025, la formazione guidata da Luis Enrique ha conquistato praticamente ogni trofeo possibile. Supercoppa di Francia a gennaio, poi Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League a maggio, Supercoppa Europea in agosto e Coppa Intercontinentale a dicembre. Solo la prima edizione del nuovo Mondiale per club gli è sfuggita quest’estate, con la sconfitta in finale contro il Chelsea.

Perché vince: risultati, qualità del gioco e trasformazione strutturale di un club finalmente maturo.

MUNICH, GERMANY – MAY 31: Marquinhos of Paris Saint-Germain lifts the UEFA Champions League trophy after his team’s victory, to secure Paris Saint-Germain’s first ever UEFA Champions League title in the club’s history and a record UEFA Champions League Final winning scoreline of 5-0, following the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alex Pantling – UEFA/UEFA via Getty Images)

Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

