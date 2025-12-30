Football-Magazine Awards 2025: PSG padrone, Luis Enrique miglior allenatore

Il 2025 verrà ricordato come l’anno della definitiva maturazione di un nuovo equilibrio calcistico europeo. Idee chiare, giovani protagonisti e progetti finalmente compiuti hanno ridisegnato la mappa del potere nel calcio internazionale. I Football Magazine Awards 2025 premiano chi ha inciso davvero, attraverso risultati concreti, identità di gioco e impatto globale.

Miglior Allenatore del 2025: Luis Enrique

Il 2025 è l’anno della consacrazione definitiva di Luis Enrique alla guida del Paris Saint-Germain. Dopo stagioni di transizione, il tecnico spagnolo è riuscito a trasformare un insieme di stelle in una squadra vera, riconoscibile, intensa e dominante. Il PSG ha finalmente espresso un calcio collettivo, fatto di pressing alto, controllo del gioco e rotazioni continue, abbandonando la dipendenza dal singolo. La crescita dei giovani, la gestione dello spogliatoio e il salto di qualità nelle competizioni europee certificano il valore del lavoro svolto.

Perché vince: ha dato identità e solidità a un progetto che per anni aveva vissuto di individualità, portandolo ai massimi livelli con idee chiare e risultati.

⭐ Miglior Giocatore del 2025: Lamine Yamal

Il 2025 segna l’esplosione definitiva di Lamine Yamal come superstar del calcio mondiale. Non più solo talento precoce, ma leader tecnico capace di decidere partite, competizioni e momenti chiave della stagione. Numeri importanti, giocate determinanti e una continuità impressionante per un classe 2007 che ha bruciato le tappe senza mai perdere lucidità. Yamal è diventato il volto del calcio del futuro, ma già protagonista assoluto del presente.

Perché vince: impatto devastante, maturità fuori dal comune e capacità di essere decisivo ai massimi livelli nonostante la giovane età.

Miglior Squadra del 2025: Paris Saint‑Germain

Il Paris Saint-Germain conquista il titolo di miglior squadra del 2025 grazie a una stagione di svolta. Dominio in patria, crescita europea e soprattutto una nuova mentalità: il PSG non è più soltanto una collezione di stelle, ma una macchina organizzata, compatta e affamata. Nel 2025, la formazione guidata da Luis Enrique ha conquistato praticamente ogni trofeo possibile. Supercoppa di Francia a gennaio, poi Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League a maggio, Supercoppa Europea in agosto e Coppa Intercontinentale a dicembre. Solo la prima edizione del nuovo Mondiale per club gli è sfuggita quest’estate, con la sconfitta in finale contro il Chelsea.

Perché vince: risultati, qualità del gioco e trasformazione strutturale di un club finalmente maturo.