Golf

Francesco Molinari è il protagonista del nuovo numero di Golf Magazine

l numero di dicembre sarà disponibile nella versione cartacea in più di 80 golf club in tutta Italia. Inoltre, con l’abbonamento Plus+, avrai la possibilità di sfogliarlo direttamente sul sito

Dic 16, 20252 Lettura

Martedi 16 dicembre esce il nuovo numero di Golf-Magazine. La cover story di questo numero è dedicata a Francesco Molinari, icona del golf italiano. Il numero segna anche il debutto della nuova rubrica fotografica “The Signature Shot” di Jacob Sjöman, un viaggio visivo nei campi più iconici e spettacolari del mondo. E ancora le interviste esclusive con Giulia Sergas e il presidente della Federgolf colombiana, una sezione Salute ancora più ricca con la nuova rubrica del Dott. Angelo Alloppi, una guida sui Migliori Ferri del 2025, un reportage di viaggio sul Trentino Alto Adige e un omaggio per i 50 anni di Tiger Woods.

COVER STORY: FRANCESCO MOLINARI
In questa intervista esclusiva, Chicco si racconta con autenticità, soffermandosi su ciò che lo ha formato davvero: il rapporto con il fratello Edoardo, il valore delle sconfitte, l’emozione sempre viva della Ryder Cup e quei momenti capaci di cambiare una prospettiva, dentro e fuori dal campo. Ne nasce un ritratto essenziale e profondo, che va oltre il campione per mettere al centro l’uomo: lucido, consapevole e ancora oggi pronto a mettersi in gioco, sul fairway come nella vita.

THE SIGNATURE SHOT: BT JACOB SJOMAN
Nasce The Signature Shot, la nuova rubrica fotografica firmata da Jacob Sjöman, uno dei nomi più autorevoli e visionari della fotografia golfistica contemporanea. Un viaggio per immagini nei campi più iconici e spettacolari del mondo, dove il golf incontra paesaggi mozzafiato e la luce diventa parte integrante del racconto. Premiato a livello internazionale e riconosciuto in pochi anni come uno dei migliori fotografi di golf al mondo, Sjöman trasforma ogni scatto in un’esperienza visiva unica: non semplici fotografie, ma istanti sospesi che catturano l’essenza del gesto, l’anima del luogo e l’emozione irripetibile di un colpo perfetto. The Signature Shot è un omaggio al golf come forma d’arte, osservata attraverso l’obiettivo di chi sa raccontarne la bellezza più autentica.

INTERVISTA A GIULIA SERGAS
Giulia Sergas continua a rappresentare un punto di riferimento per molti: atleta, coach, mente analitica e voce lucida su tutto ciò che riguarda il movimento femminile. La sua storia è un intreccio di talento precoce, successi globali, crolli e rinascite, determinazione e studio.

I MIGLIORI FERRI DEL 2025
Il 2025 segna un anno di importanti innovazioni nel mondo dell’equipment da golf. Dalla scelta dei materiali alle tecnologie di design, la guida “I migliori ferri 2025” offre consigli dettagliati per ogni tipo di golfista, dai principianti in cerca di maggiore tolleranza agli esperti che puntano alla massima precisione e prestazione.

TRAVEL: TRENTINO ALTO ADIGE DA VIVERE
Un reportage esclusivo accompagna i lettori in un viaggio tra i fairway alpini più prestigiosi e le eccellenze dell’ospitalità sul Lago di Caldaro. Un’esperienza pensata per rigenerare corpo e mente, combinando sport, natura e lusso in un percorso golfistico tra i più suggestivi d’Europa.

COLOMBIA: INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA FEDERGOLF
Il presidente della Federación Colombiana de Golf, Fabio Villamizar Zurek, racconta le ambizioni e i progetti in corso per lo sviluppo del golf in Sud America, con particolare attenzione ai giovani talenti e alle nuove infrastrutture.

TIGER WOODS: 50 ANNI DI GLORIA
Un tributo a Tiger Woods, che il prossimo 30 dicembre spegnerà 50 candeline. Un compleanno speciale per l’icona che ha trasformato il golf in fenomeno globale, ispirando generazioni di atleti e appassionati.

Il numero di dicembre sarà disponibile nella versione cartacea in più di 80 golf club in tutta Italia. Inoltre, con l’abbonamento Plus+, avrai la possibilità di sfogliarlo direttamente sul sito in App per godere dell’esperienza Golf-Magazine ovunque voi siate!

ABBONATI ORA >

