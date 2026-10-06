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BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28: Michael Olise of France celebrates with teammate Pierre Kalulu after the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Belgium and France at Stade Roi Baudouin on September 28, 2026 in Brussels, Belgium. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Francia, rimonta da urlo sul Belgio. Vincono Ungheria, Bosnia e Svezia

Ott 6, 20261 Lettura

La Francia torna alla vittoria nella Nations League 2026/27 e lo fa con una prova di forza. A Saint-Denis, la nazionale di Zidane supera 4-1 il Belgio nella quarta giornata del Gruppo 1 di Lega A. Lukebakio porta avanti gli ospiti, poi nel finale si scatena il talento dei Bleus: Doué, Cherki e Olise, autore di una doppietta, firmano la rimonta. Un risultato che consolida il primato francese e conferma la profondità della rosa anche senza Mbappé.

Francia, rimonta travolgente nel finale

Il Belgio rompe l’equilibrio al 35’ con Lukebakio e riesce a difendere il vantaggio fino alla parte conclusiva della sfida. La Francia, però, aumenta progressivamente la pressione e al 77’ trova il pareggio con Doué. Bastano altri quattro minuti a Cherki per completare il sorpasso. Nel finale sale in cattedra Olise, che colpisce all’89’ e al 91’ trasformando la rimonta in un netto 4-1. Una vittoria pesante per Zidane, che rafforza il primo posto nel girone di Nations League. Il Belgio di van Bommel, invece, scivola al terzo posto: a superarlo è l’Italia di Mancini, vittoriosa 3-1 contro la Turchia di Montella.

Lega B, vincono Ungheria, Bosnia e Svezia

Nel Gruppo 2 l’Irlanda del Nord pareggia 0-0 contro la Georgia, con Mamardashvili decisivo all’84’ sul rigore calciato da Price. L’Ungheria supera invece 2-1 l’Ucraina: Toth apre al 52’, Yaremchuk risponde per gli ucraini e Csinger firma all’85’ la rete decisiva.

Nel Gruppo 4 successo della Bosnia ed Erzegovina sulla Polonia per 1-0. Dopo il gol annullato a Tabakovic per fuorigioco, Basic decide la partita su rigore all’84’. Vince anche la Svezia, che supera 1-0 la Romania grazie alla rete di Gyokeres al 14’.

Lega C, Cipro ribalta la Lettonia

Nel Gruppo 2 di Lega C, Cipro batte 2-1 la Lettonia al termine di una rimonta completata in pieno recupero. Daskevics porta avanti i lettoni al 57’, Kosti pareggia al 70’ ed Edwards firma il gol del successo al 94’.

Finisce invece senza reti la sfida tra Montenegro e Armenia. I padroni di casa chiudono la partita in dieci uomini per l’espulsione di Loncar all’86’.

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