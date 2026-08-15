Frattesi alla Lazio, è ufficiale: formula e cifre dell’affare

Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo una trattativa caratterizzata da diversi colpi di scena, il club biancoceleste ha annunciato ufficialmente l’arrivo del centrocampista dall’Inter. Il classe 1999 si trasferisce nella Capitale a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, mettendosi a disposizione della Lazio per la nuova stagione. Decisivo, nelle ultime ore, il superamento degli ostacoli che avevano momentaneamente rallentato la chiusura dell’operazione.

Il comunicato ufficiale della Lazio

A certificare il trasferimento è stata direttamente la società biancoceleste. «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Frattesi dall’F.C. Internazionale», si legge nella nota del club. Un annuncio che mette fine all’attesa e consegna alla Lazio un centrocampista con caratteristiche particolarmente preziose: dinamismo, capacità di inserimento e confidenza con la zona gol.

La trattativa sbloccata dopo lo stop

La fumata bianca è arrivata dopo una mattinata complicata. L’operazione aveva infatti incontrato un ostacolo legato all’indice di liquidità e al conseguente blocco della Lega Serie A. La situazione si sarebbe poi sbloccata grazie a un contatto diretto tra Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, che avrebbe permesso ai due club di rimodulare l’intesa e arrivare alla definitiva chiusura dell’affare.

Le cifre dell’affare Frattesi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la nuova formula prevede 5 milioni di euro per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Nell’accordo sarebbe stata inserita anche una percentuale importante in favore dell’Inter: il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. La Lazio può così accogliere uno dei rinforzi più significativi del proprio mercato, mentre Frattesi avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità e un ruolo centrale nel progetto biancoceleste.