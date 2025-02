Frenata Napoli! L’Udinese ferma la squadra di Conte sull’1-1

Il pareggio subito all’ultimo istante all’Olimpico e un mercato invernale ben al di sotto delle attese: una settimana non facile per Conte e i suoi che si conclude con un deludente pareggio di fronte a un’ottima Udinese, venuta a giocarsela a viso aperto e con chiaro ciò che era necessario per mettere in difficoltà il Napoli, che manca l’allungo e vede avvicinarsi l’Atalanta (- 5 adesso), in attesa dell’Inter impegnata domani a San Siro con la Fiorentina. Nel 4-3-3 di Conte si registra l’assenza di Spinazzola, guaio muscolare per lui, sostituito da Mazzocchi. Runjaic schiera un 4-4-2 dinamico con Lucca e Thauvin in avanti supportati dai velocisti sulle fasce.

Il ritmo partita è subito tambureggiante, con l’Udinese che si rende pericolosa già al 3′ con Thauvin il cui tiro viene smanacciato dal pronto Meret, il Napoli risponde con Politano e McTominay. L’equilibrio si spezza proprio per merito dell’ex Manchester United, che al minuto 37′ svetta imperioso e colpisce di testa il pallone dell’ 1 a 0. La partita sembra potersi mettere in discesa per i partenopei che però difettano di pragmatismo. Al 41′ un doppio errore in disimpegno consegna la palla all’accorrente Ekkelenkamp, la sua conclusione dal vertice dell’area termina sotto l’angolino sinistro della porta di Meret. Nuova parità e le squadre vanno negli spogliatoi sull’1 a 1.

Il Napoli rientra spento, privo di quel cannibalismo agonistico a cui ha abituato, e così è l’Udinese a trovare con facilità la porta, con un tiro di Lovric a inizio ripresa. Il Napoli è opaco e la fase di massimo sforzo produce solo un tiro debole di Neres al 63′ e una conclusione di McTominay al 66′, di poco alta. Troppo poco per impensierire un’Udinese che si concede numerose ripartenze ed appare sempre in controllo, senza soffrire i pochi tentativi offensivi dei campani. Gli ingressi di Simeone e Okafor non apportano alcuna modifica all’inerzia del match, che si conclude sull’1 a 1. Per il Napoli un mezzo passo falso, un gancio mancato all’Inter che vede così la possibilità di portarsi a -1 vincendo con la Fiorentina. Oltre al risultato un piccolo campanello d’allarme è suonato dalla prestazione atletica della squadra che è apparsa lenta e spesso in ritardo rispetto agli avversari, come non accadeva dall’inizio dell’era Conte sulla panchina biancazzurra.