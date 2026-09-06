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Frosinone infinito, sconfitto anche il Venezia! Parma e Monza avanti piano

Set 6, 20261 Lettura

FROSINONE – VENEZIA 3-2 21’ e 39’ Raimondo (F), 66’ Yeboah (V), 74’ Sagrado (V), 83’ Kvernadze (F) – Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Alvini dopo l’impresa di Firenze contro la Fiorentina (0-3). I ciociari battono 3-2 il Venezia e salgono a quota 6 in classifica. Primo tempo dominato dai gialloazzurri e da un Raimondo davvero incontenibile, doppietta per lui (21’ e 39’). Ma proprio quando sembrava in cassaforte la partita, i lagunari hanno cominciato a reagire e, nella ripresa, sono addirittura riusciti a recuperare il doppio svantaggio: al 66’ ha accorciato le distanze Yeboah (entrato dopo l’intervallo) e al 74’ l’ha pareggiata Sagrado. Il pareggio, comunque, non ha demoralizzato i padroni di casa che, anzi, hanno ripreso a giocare come sanno fare e con Kvernadze all’83’ l’hanno chiusa definitivamente. Note liete per la formazione neopromossa che riesce a ripetersi e a conquistare altri tre punti che fanno sicuramente morale. Per il Venezia è, invece, allarme: ancora a quota zero, tre sconfitte su tre anche se sono arrivati i primi due gol in questo campionato. Non è però ancora sufficiente.  

PARMA – MONZA 1-1 38’ Robinson (M), 60’ Lontani (P) – Avanti piano. Un punto per uno che consente almeno alle due contendenti di lasciare quota zero, staccandosi dagli scomodi blocchi di partenza di un torneo che sembra già aver delineato per entrambe l’ambito di competenza dopo tre giornate: la lotta per evitare la retrocessione. Ultimo pari in Serie A dei brianzoli, prima di quello appena maturato, risale a un anno e mezzo fa: era il 15 marzo del 2025 e lo stadio era proprio il “Tardini”, l’avversario naturalmente il Parma. Partita briosa soprattutto per merito del Monza che, nel primo tempo, ha trovato con Jay Robinson al 38’ il gol del vantaggio. Attorno all’ora di gioco, sullo 0-1, traversa di Colpani con un tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano e quindi, sul capovolgimento di fronte, il cross da sinistra di Valeri ha trovato impreparato Birindelli ma non Lontani: il classe 2008, appena entrato, ha controllato la sfera e ha spedito di destro, in diagonale, il pallone direttamente in porta per l’1-1. Nei minuti di recupero, Folorunsho ha avuto sul destro la possibilità di battere a rete, senza inquadrare tuttavia lo specchio della porta. Nota a margine: alla partita ha assistito anche Nevio Scala, l’uomo che ha legato il suo nome al club ducale all’inizio degli anni ’90.

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Emanuele Tocchi

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