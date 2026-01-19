Fullkrug decisivo a San Siro, rossoneri ancora in scia dell’Inter

MILAN-LECCE 1-0

76’ Fullkrug

Il Milan supera di misura il Lecce nel ventunesimo turno di Serie A, imponendosi 1-0 a San Siro e mantenendo la pressione sull’Inter capolista. Dopo una gara bloccata e ricca di occasioni non concretizzate, a risolvere il match è l’ingresso decisivo di Fullkrug nella ripresa. Un successo che vale il ventesimo risultato utile consecutivo per i rossoneri. Il Milan parte con il piede sull’acceleratore e prova subito a indirizzare la gara. Saelemaekers va vicino al vantaggio con un sinistro insidioso, poi è Leao a trovare la via del gol su assist proprio del belga. L’esultanza di San Siro viene però strozzata sul nascere: l’arbitro Zufferli annulla tutto per fuorigioco. Dopo l’episodio, il ritmo cala e la prima frazione scivola via senza ulteriori emozioni, con il risultato fermo sullo 0-0.

L’inizio del secondo tempo è tutto nel segno di Falcone. Il portiere del Lecce sale in cattedra prima respingendo il tentativo di Ricci, poi superandosi con un intervento straordinario su Pulisic, lanciato a rete da un’imbucata illuminante di Leao. I rossoneri aumentano la pressione, ma il muro giallorosso sembra reggere. Per rompere l’equilibrio, Allegri decide di cambiare le carte in tavola. Al 72’ inserisce Fullkrug al posto di Pulisic, una scelta che si rivela subito decisiva. Dopo meno di quattro minuti, l’attaccante tedesco firma l’1-0 con una potente incornata di testa su cross perfetto di Saelemaekers, facendo esplodere San Siro e regalando tre punti pesantissimi al Milan.

Con questo successo, il Milan centra il ventesimo risultato utile consecutivo e torna a -3 dall’Inter in vetta alla classifica, confermando continuità e solidità nel momento chiave della stagione. Serata amara invece per il Lecce di Di Francesco, che incassa il doppio ko a San Siro contro Inter e Milan, resta fermo a 17 punti e scivola in piena zona retrocessione, agganciato anche dalla Fiorentina.