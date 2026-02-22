Furia Napoli. Manna:“È imbarazzante, così non è calcio”

Duro sfogo del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, al termine della sfida contro l’Atalanta. Ai microfoni di Dazn il dirigente azzurro ha contestato apertamente le decisioni arbitrali, in particolare l’episodio legato al contatto tra Hojlund e Hien e il mancato intervento del VAR.

“È una roba imbarazzante, non è calcio. Dov’è il fallo di Hojlund? Per me il check del VAR non c’è stato, si è ripreso subito”. Il dirigente ha poi aggiunto: “Andiamo avanti 2-0 a Bergamo e ci annullano un gol, è imbarazzante. Se l’arbitro ha visto un contatto ed è rigore, lo richiami per l’entità. Ma se non c’è niente, non c’è niente. Perché il VAR non interviene?”.

Nel mirino del ds anche la gestione complessiva della stagione: “Siamo stanchi. A Torino e Verona abbiamo avuto problemi. Ci stiamo giocando la Champions League e serve una riflessione. Ogni domenica una squadra si lamenta, così non si può andare avanti”.

Manna ha quindi ribadito la propria posizione sull’episodio contestato:“Hien si lascia andare, non c’è assolutamente nulla. Non è una situazione soggettiva. Per essere qui facciamo fatica e non vogliamo fare la figura degli sciocchi”. Parole che accendono ulteriormente il post-partita e riaprono il dibattito sull’utilizzo del VAR e sull’uniformità delle decisioni arbitrali in Serie A.