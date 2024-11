Gabbia e il Milan insieme fino al 2029. “Un sogno”

Matteo Gabbia, nato a Busto Arsizio e cresciuto nelle giovanili del Milan, ha esordito con la sua squadra del cuore il 24 agosto 2017, allora ancora minorenne, nella gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro lo Skendija, quando sulla panchina rossonera sedeva Vincenzo Montella. Circa tre anni dopo, il 17 febbraio 2020, Gabbia ha registrato il suo esordio anche in Serie A subentrando in un match contro il Torino all’età di 20 anni. Dopo alcune stagioni da panchinaro con qualche presenza sporadica per via della sua giovane età, il giovane difensore centrale viene mandato nell’estate 2023 in prestito al Villareal, nella Liga, dove colleziona sette presenze. Nel gennaio scorso viene richiamato alla base e, grazie alla sua personalità e anche alle sue qualità difensive, oltre che agli infortuni di alcuni suoi compagni, riesce a scalare le gerarchie e a conquistare la fiducia di Pioli, collezionando 18 presenze in campionato e dodici in Europa League, mettendo a segno anche 3 reti fra tutte le competizioni.

Nella stagione attuale, sotto la guida di Fonseca, il classe ’99 ha collezionato soltanto 5 presenze in campionato e tre in Champions League, per via di un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per circa un mese, ma mettendo a segno il goal decisivo nel derby contro l’Inter, facendo tornare il Milan alla vittoria nella stracittadina dopo sei sconfitte consecutive.

Dopo aver riassaggiato il campo nella sfida contro la Juventus nello scorso weekend, in settimana è arrivata la notizia del rinnovo del contratto da parte del giocatore che si legherà così al club rossonero fino al 2029, dimostrando come la società veda in Gabbia un pilastro per il futuro. Di seguito il comunicato del Milan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029. Matteo, classe ’99, indossa la maglia rossonera dall’età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club. Dopo le 84 presenze e i 5 gol totalizzati fino a oggi, il Milan e Matteo continueranno a scrivere la loro storia insieme“.

Non sono manate le parole del giocatore che ha espresso tutta la sua felicità:

“Sono sicuramente felicissimo, è davvero un bel momento per me. Sono contento perché è un sogno che si realizza, è la continuazione di una storia che è iniziata tanti anni fa. Sono in un momento della carriera dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto in tutto l’ambiente di Milanello, di Casa Milan. Sono molto felice, spero che possa essere un inizio per qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni. A livello personale, l’obiettivo è continuare a meritarmi la fiducia di questo club, che merita sempre impegno, dedizione e sacrificio”.