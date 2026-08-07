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Napoli

Gabriel Jesus apre al Napoli: c’è il sì del brasiliano. Cosa manca

L’attaccante dell’Arsenal gradisce la destinazione azzurra, ma tra i club non sono ancora iniziati i negoziati decisivi. Prima serviranno anche alcune uscite nel reparto offensivo.

Ago 7, 20261 Lettura
MILAN, ITALY - JANUARY 20: Gabriel Jesus of Arsenal poses for a photo with the PlayStation Player Of The Match award after the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Internazionale Milano and Arsenal FC at Stadio San Siro on January 20, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Napoli incassa un importante segnale di apertura nella ricerca di un nuovo rinforzo offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, Gabriel Jesus avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi in maglia azzurra, accogliendo con favore l’ipotesi di un approdo alla corte partenopea. Un’indicazione positiva per il club campione d’Italia, che continua a valutare il profilo dell’attaccante dell’Arsenal per aumentare qualità ed esperienza nel reparto avanzato.

Trattativa ancora ai primi passi

Nonostante il gradimento del calciatore, la trattativa è ancora lontana dall’entrare nella fase operativa. Al momento, infatti, non risultano negoziati avanzati tra Napoli e Arsenal, con i contatti che devono ancora intensificarsi. Prima di poter presentare un’offerta concreta, il club azzurro dovrà definire alcune operazioni in uscita nel reparto offensivo. Le possibili cessioni di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku potrebbero infatti liberare spazio sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico. Resta inoltre da superare la posizione dell’Arsenal, che, pur con il contratto del brasiliano in scadenza tra un anno, continua a valutare esclusivamente una cessione a titolo definitivo, condizione che potrebbe incidere sull’esito della trattativa.

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