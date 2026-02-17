Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Galatasaray-Juventus, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo la sconfitta contro l’Inter in campionato, i bianconeri cercano il riscatto in Champions League contro Icardi e Osimhen

Feb 17, 20261 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

Dopo le tante discussioni avvenute nel post-partita Inter-Juventus a seguito del fallo che ha coinvolto Kalulu e Bastoni, con polemiche rivolte verso il difensore nerazzurro e il direttore di gara, i bianconeri tornano sul terreno di gioco per disputare un match molto importante, valido per i play-off di ‘Champions League’, che può incidere in un modo o nell’altro sulla stagione 2025/2026. La notizia arrivata nella giornata di ieri è sicuramente quella dell’indisponibilità dell’attaccante Jonathan David in vista di questo incontro, che può rappresentare un campanello d’allarme per Spalletti, soprattutto a seguito dell’infortunio del neoacquisto Holm. D’altro canto il Galatasaray è in forma, con la ‘coppia del gol’ Osimhen e Icardi che sta dando molta soddisfazione alla tifoseria turca (entrambi allenati in carriera dal tecnico toscano della ‘Vecchia Signora’, rispettivamente al Napoli e all’Inter).

Galatasaray l’incubo della Juve: la neve e il gol di Sneijder

I ‘Leoni’ sono reduci da una vittoria netta nella massima serie turca contro l’Eyüpspor per 5-1, con la tripletta proprio firmata dalla punta argentina, cercato dalla dirigenza bianconera come colpo ‘last-minute’ nella finestra invernale, salvo poi abbandonare completamente la pista e lasciare invariato il reparto avanzato.

La Juventus torna ad Istanbul dopo la stagione 2013/2014, quando sedeva sulla panchina bianconera Antonio Conte. Quella sfida venne interrotta a causa della fitta neve che ricopriva il terreno di gioco, ma l’incontro si riprese il giorno dopo sul risultato di 0-0. Al minuto 85 sarà Sneijder a condannare i bianconeri verso la ‘retrocessione’ in ‘Europa League’, perdendo contro il Benfica in semifinale, con l’atto conclusivo del torneo disputato proprio allo ‘Juventus Stadium’.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs; G. Sara, Lemina; Yilmaz, Gündoğan, Lang; Osimhen. All: Okan Buruk

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Mckennie; Conceição, Miretti, Yildiz; Openda. All: Luciano Spalletti

Dove vedere Galatasaray-Juventus in diretta tv e streaming

La partita sarà disponibile in tv su ‘Sky Sport Uno’ (canale 201) e ‘Sky Sport 251’, mentre in streaming è possibile seguire l’evento sportivo su SkyGo (per i clienti ‘Sky’) o NOW (tramite abbonamento), con fischio d’inizio fissato alle ore 18:45.

