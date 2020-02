Garcia avvisa i suoi:”Juve squadra completa, servirà una grande gara”

Riecco Rudi Garcia. Il grande rivale dei tempi della Roma, domani sera guiderà il Lione nell’andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus: «Ho studiato i bianconeri per tante ore, ho trovato pochi punti deboli e moltissime qualità. Sono una squadra completa. Lo so che la maggior parte delle squadre che hanno messo i bianconeri in difficoltà giocavano a tre dietro, ma il Napoli era a quattro e in generale io non posso copiare i sistemi di gioco degli altri, devo mettere i miei giocatori nelle condizioni di rendere al massimo», spiega in conferenza il tecnico francese.

Garcia è concentrato sulla Juventus e sul come batterla, non sulla situazione extracampo legata al Coronavirus: «Della situazione in Italia non ne stiamo tenendo conto in nessun modo, siamo focalizzati sul campo. Ci sono persone specializzate che si occupano di questo argomento, che è grave. Vedremo se i tifosi potranno venire o no, noi pensiamo al campo e non a altro».

Su Sarri

«È un allenatore molto preciso tatticamente, ritrovo i suoi principi di gioco dei tempi di Empoli e Roma anche nella Juventus. Giocare contro i bianconeri è motivante, per tutti. Dovremo impedire alla squadra di Sarri di esprimere le proprie forze. Avremo il nostro pubblico e soltanto difenderci non ci basterà. Non abbiamo perso tutto altrimenti non saremmo negli ottavi di finale, la Champions non è il campionato».

Lione come l’Ajax

«Dagli ottavi di finale ci sono soltanto grandi squadre. Pensavamo tutti che il Liverpool avrebbe vinto con l’Atletico e il Psg avrebbe battuto il Borussia Dortmund. Invece… Spetta a noi dare il massimo per fare un buon risultato già all’andata contro la Juventus. Loro sono favoriti, ma noi vogliamo ribaltare le previsioni e per riuscirci dobbiamo avere fiducia e dare il massimo. Ma sulle motivazioni non sono preoccupato, i miei saranno carichi».