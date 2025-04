Gare rinviate e la classica polemica (come sempre) tutta italiana

Con l’ormai ufficiale rinvio delle gare di Serie A in programma sabato 26 Aprile, causa concomitanza con i funerali del Santo Padre, Papa Francesco, scomparso nella giornata di ieri, sono stati molti i giudizi, con annesse polemiche, sulla decisione di spalmare le suddette tra le giornate di venerì, domenica e lunedì.

Soprattutto lato Inter infatti, nonostante nessuna dichiarazione ufficiale, emerge un malcontento generale dell’ambiente nerazzurro, che si è visto spostare, causa incastro tra gli impegni, il match con la Roma nella giornata di domenica, come anticipato indirettamente da un comunicato del Viminale, in merito alla questione legata al divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Roma.

Non sono ovviamente mancate le polemiche per la questione, anche perché da parte della Lega non è stato diramato ancora alcun comunicato in merito all’orario della partita. Una situazione e una tempistica alquanto surreale, che rischia di danneggiare il cammino dei nerazzurri in Champions League, ma che rischia anche di falsare il campionato italiano in caso di spostamento della gara al 21 maggio, altra data utile.

Situazione che ha avuto risonanza anche in Spagna, dove i media iberici hanno visto la decisione del governo italiano come un possibile vantaggio per il Barcellona, in un periodo dove la percezione generale è che anche l’ora in più di riposo possa fare la differenza (sono ormai diventate celebri le parole di Flick in merito alla trasfera di Valladolid, nel mezzo della doppia sfida con i nerazzurri).

D’altro canto però, si deve anche considerare la situazione delle altre squadre: da Roma infatti, si reclamano le ultime chance per una volata finale al quarto posto, e i giallorossi vorrebbero approfittare del periodo denso di impegni dell’Inter, anche viste le squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan. Insomma, la sensazione generale è che, in un momento di lutto per il nostro paese e per tutto il mondo cattolico, si potessero evitare tutti questi veleni lasciando la parola, come sempre, al campo.

di Gilberto Foggetti