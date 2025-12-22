Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Roma

Zirkzee si avvicina alla Roma, Gasperini può sorridere

Il club giallorosso vorrebbe a tutti i costi accontentare Gasperini, ma l’intesa con i ‘Red Devils’ tarda ad arrivare

Dic 22, 20252 Lettura
BERLIN, GERMANY - JULY 06: Ferdi Kadioglu of Turkiye controls the ball whilst under pressure from Joshua Zirkzee of the Netherlands during the UEFA EURO 2024 quarter-final match between Netherlands and T?rkiye at Olympiastadion on July 06, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

La sconfitta della Roma contro la Juventus all’Allianz Stadium suona come amaro in bocca soprattutto per il mancato +7 del club capitolino sulla ‘Vecchia Signora’, con un provvisorio 1° posto insieme all’Inter, aspettando quelle non ancora disputate a causa della Supercoppa Italiana.

Tanti scontri diretti persi (Inter, Milan, Napoli, e ora la Juventus) e le vittorie contro il Bologna e il Como (entrambe in casa), non accontentano i tifosi che vorrebbero di più dai suoi giocatori soprattutto in fase offensiva per cercare di raggiungere la qualificazione in ‘Champions League’.

Il mister nel post-partita ha criticato fortemente l’attaccante Ferguson, contestando lo scarso impegno dell’irlandese, acquistato in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. L’ex allenatore dell’Atalanta preferisce l’attaccante argentino Dybala al suo posto e ora bisogna fare i conti anche in casa Roma.

La coppia Ferguson-Dovbyk non gira e registra attualmente 5 gol e 3 assist in tutte le competizioni dopo 4 mesi con metà stagione quasi conclusa. Dati allarmanti dunque per i due bomber d’attacco della squadra capitolina, quasi inaspettato perché Gasperini valorizza molto gli attaccanti come dimostrato a Bergamo con Zapata, Muriel e altri.

Proprio per questo motivo la dirigenza comincia già a muoversi in chiave mercato, che aprirà tra poco più di una settimana, per cercare di mettere i tasselli giusti e produrre di più dalla trequarti in poi.

In queste ultime ore, secondo Mario Moretto e Fabrizio Romano, la Roma si starebbe avvicinando ad un ex ‘Serie A’, seguito anche da Milan e Juventus nelle scorse finestre di campagna acquisti.

Zirkzee-roma: chiamata ancora senza risposta

Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 sbarcato in ‘Premier League’ su richiesta del Manchester United dopo l’ottima crescita con il Bologna e la storica qualificazione in Champions League con Thiago Motta in panchina. Fino ad ora ha accumulato 10 presenze in campionato e una in Carabao Cup, con l’unico gol in questa stagione realizzato contro il Crystal Palace al 54° minuto, pareggiando i conti.

Non proprio un buon periodo per lui e dopo la scorsa stagione disastrosa con i fischi al momento della sostituzione, il 15° posto e la finale di ‘Europa League’ persa contro il Tottenham forse ora è arrivato davvero il momento di fare le valigie per tornare in Italia e mettere un po’ di pressione agli attuali attaccanti e stimolarli per dare il massimo in ogni partita.

In questo momento l’accordo tra le parti sembra vicino, ma la dirigenza di Manchester ancora non è convinta della sua eventuale cessione.

Nei prossimi giorni si avranno ulteriori sviluppi sulla vicenda e il prossimo mese potrà sbloccarsi definitivamente l’affare e regalare così una pedina importante per Gasperini.

