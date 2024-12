Gasperini nel mirino della Roma? Ranieri spinge per il tecnico dell’Atalanta

Che con l’Atalanta stia facendo faville lo dicono i risultati . E non da oggi. Ieri una vittoria con il Bayer Leverkusen in Europa League e la conduzione dei bergamaschi in Champions League, oggi la testa della classifica a far mangiare polvere a squadre ben più blasonate come Napoli e Inter. E domani? Domani, sussurrano i beneinformati, Gian Piero Gasperini, spalancando la finestra di casa sua, potrebbe trovare non più la città alta davanti ai suoi occhi ma il Colosseo.

Claudio Ranieri starebbe infatti facendo pressing per farlo arrivare a Trigoria quando deciderà di farsi da parte. E a confermarlo è chi, della Roma, conosce vita, morte e miracoli per averle dato man forte sui campi di calcio per 112 volte segnando una rete, ovvero Ubaldo Righetti, ora apprezzato commentatore televisivo. “Ranieri- dichiara Righetti a Radio Romanista- è forte su Gasperini, anzi, ci sta provando anche per una questione di rapporti che i due hanno, dal mio punto di vista è lui la prima scelta della Roma”.

L’indiscrezione non poteva non fare rumore e ha già generato, come era prevedibile, due orientamenti contrapposti tra chi, testualmente, darebbe anche una gamba per averlo in giallorosso e chi, invece, non lo considererebbe all’altezza. Gasperini, dal canto suo, appare concentrato sul destino di quell’Atalanta a cui potrebbe regalare un sogno tinto di tricolore. Ma è un fatto che quanto è riuscito a realizzare con l’orgoglio calcistico della città dei Mille lo abbia posto molto sotto i riflettori del mercato.