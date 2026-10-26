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23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)
Roma

Gasperini risponde ad Allegri:”Frase infelice, i numeri parlano chiaro. Dybala forse

Ott 26, 20261 Lettura

La Roma di Gian Piero Gasperini vuole riprendere la corsa verso la vetta della Serie A dopo il pareggio contro il Napoli. Alla vigilia della sfida con il Cagliari, il tecnico giallorosso fa il punto sugli infortunati, apre al possibile recupero di Paulo Dybala e torna sulle polemiche con Massimiliano Allegri, protagonista di un episodio discusso al Maradona.

Gasperini su Dybala: «Sono fiducioso, magari posso portarlo in panchina»

La notizia più attesa riguarda le condizioni dell’argentino. Gasperini non esclude una convocazione: «L’unico possibile è Dybala, proviamo nel pomeriggio, magari posso portarlo in panchina, sono fiducioso». Possibili anche alcune rotazioni: «Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo».

La stoccata ad Allegri: «Non ho letto un commento a favore»

Il tecnico torna poi sulla frase «Vi hanno messo la Champions in tasca», attribuita ad Allegri durante la sfida del Maradona. La replica è netta: «Io non l’ho sentita, ma ci sono i numeri, i gol e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. Non devo dire altro».

Soulé convince, Koné e Svilar ancora fuori

Gasperini elogia anche Matías Soulé: «La partita dell’altra sera straordinaria, ma non solo». L’argentino continua a crescere in fiducia e personalità.  Sul fronte infortuni, invece, poche speranze per Koné: «Koné difficilmente prima della sosta». Più ottimismo per Svilar: «Per Manchester sarebbe il massimo».

Nonostante i tre pareggi consecutivi, Gasperini difende il percorso della Roma: «Non abbiamo fatto quel passo in più vincendola una, però il percorso è molto positivo». Contro il Cagliari servirà tornare a vincere per non perdere terreno nella corsa ai primi posti.

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