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ROME, ITALY - MARCH 19: Gian Piero Gasperini, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Gasperini sorprende prima di Roma-Inter:“Sono loro i più forti”. Poi arriva la notizia

Set 18, 20261 Lettura

La Roma arriva allo scontro diretto da prima della classe, ma Gian Piero Gasperini non vuole cambiare le gerarchie del campionato attraverso le parole. Alla vigilia di Roma-Inter il tecnico giallorosso ha indicato chiaramente la squadra di Chivu come il riferimento della Serie A, ricordando risultati, continuità e percorso europeo costruiti dai nerazzurri negli ultimi anni.

Un riconoscimento che non significa però partire battuti. Al contrario: per Gasperini, la partita dell’Olimpico rappresenta esattamente l’occasione per capire quanto la Roma sia riuscita ad avvicinarsi alla squadra considerata più forte del campionato.

Una Roma al completo

La notizia probabilmente più importante della conferenza riguarda l’infermeria. Gasperini ha annunciato di avere tutta la rosa disponibileKoné, Ndicka e Wesley possono essere utilizzati. Hermoso ha recuperato dal problema al piede e anche Lorenzo Pellegrini si allena ormai regolarmente con i compagni da due settimane.

Una situazione quasi ideale alla vigilia della partita più impegnativa di questo avvio di stagione. Restano alcuni dubbi di formazione. In difesa Balerdi insidia Ndicka, sulla fascia destra Lulli è in corsa per una maglia e sulla trequarti Soulé parte leggermente avanti rispetto alle alternative.

Gasperini vuole misurare la crescita

Roma e Inter hanno raccolto 12 punti nelle prime quattro giornate. Il tecnico giallorosso continua però a frenare qualsiasi discorso prematuro sullo Scudetto. La Roma deve innanzitutto consolidare la propria crescita e provare a stabilizzarsi nella fascia più alta della classifica.

L’Inter rappresenta quindi un metro di misura quasi perfetto. Gasperini ha riconosciuto che negli ultimi anni i confronti contro i nerazzurri gli hanno riservato soprattutto sconfitte, indipendentemente dall’allenatore seduto sulla panchina interista. Domani proverà a cambiare la storia.

L’Olimpico diventa un esame

Il contesto farà il resto. Stadio pieno, due squadre a punteggio pieno e una partita che può consegnare a una delle due la vetta solitaria. Gasperini non vuole spegnere l’entusiasmo. Lo considera energia positiva.

La Roma si è guadagnata questa partita attraverso quattro vittorie consecutive. Ora deve dimostrare di poter stare allo stesso tavolo dell’Inter. Il tecnico ha già indicato il riferimento. Domani il campo dirà quanto la distanza si sia realmente ridotta.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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