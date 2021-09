Gasperini:”Conosciamo il valore del Villarreal. Girone difficile”

Alla vigilia del primo match del girone di Champions League, il tecnico dell’Atalanta Gasperini è intervenuto in conferenza stampa: “Sappiamo il valore del Villarreal e sappiamo come si esprime soprattutto in casa. Sarà una partita molto importante anche per approcciare bene il girone. Sono una squadra nel vero senso della parola, merito di un grande allenatore come Emery: possono cambiare faccia e giocare in tanti modi, le vittorie in Europa League sono già un biglietto da visita per lui”.

L’Atalanta ora ha più esperienza in Champions League: “Dal giorno dell’esordio in questa competizione abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo preso qualche scoppola ma anche fatto cose egregie, imparando tanto. Ci riproponiamo con lo stesso entusiasmo e la voglia di giocare partite del genere. Noi e loro per il secondo posto dietro il Manchester United? Attenzione anche allo Young Boys, questo girone è più difficile rispetto a quello degli scorsi anni”.

Gasperini non è preoccupato dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Ho visto la stessa intensità di sempre, il risultato non è stato buono per altri episodi, su cui tra l’altro aspettiamo risposte per capire come comportarci in futuro”.