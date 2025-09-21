Gasperini:”Pellegrini scelta giusta, ma dobbiamo crescere”

Nel giorno del suo primo derby della Capitale, Gian Piero Gasperini centra subito il bersaglio: la Roma vince contro la Lazio e l’allenatore si gode il successo, pur non risparmiando qualche critica costruttiva. La scelta di schierare Lorenzo Pellegrini dal primo minuto si è rivelata decisiva. “Io ho la fortuna di vedere gli allenamenti, e Pellegrini in settimana si è allenato benissimo – ha dichiarato Gasperini in conferenza stampa –. Non avevo dubbi sulla sua qualità. È un giocatore tecnico e oggi ha dimostrato anche di essere un atleta importante”.

Il gol e la prestazione del centrocampista romano hanno rilanciato la sua figura agli occhi della tifoseria. “Sono contento per lui, per la squadra, per la società e soprattutto per i tifosi. Ma devo essere sincero: negli ultimi dieci minuti abbiamo rischiato di compromettere una gara che stavamo gestendo bene”, ha aggiunto l’allenatore.

Nonostante la vittoria, Gasperini punta il dito sulla fase offensiva, ancora da migliorare. “Pellegrini ha grandi capacità: sa inserirsi, calciare, ha visione di gioco. Ma non deve essere l’unico a fare la differenza. Deve essere un centrocampista completo e contribuire anche in zona gol, come ha fatto oggi”.

Sul rendimento degli attaccanti, il tecnico ha ammesso: “Possiamo fare meglio. Ferguson, Dovbyk e Soulé sono ragazzi molto disponibili, ma devono crescere. Lavoreremo su di loro e in base ai loro progressi potremo alzare il livello delle nostre prestazioni”.

Gasperini ha parlato anche dello stato di forma della squadra, spiegando come la prestazione sottotono contro il Torino sia stata figlia di una settimana complicata: “Non abbiamo preparato bene quella partita, ci è mancato tempo e forse un po’ di attenzione. Ma oggi ho visto segnali di crescita”.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di allargare le rotazioni e valorizzare tutti i giocatori: “Oltre ai soliti sette-otto titolari affidabili, dobbiamo far crescere anche altri elementi. Rensch, ad esempio, ha fatto una buona gara. Solo così possiamo diventare una squadra davvero forte”.

Infine, il tecnico ha parlato dell’atteggiamento dei suoi uomini, in particolare di Pellegrini: “Non posso parlare del passato, ma oggi ho visto un ragazzo maturo, con qualità e cuore. Ma non è solo lui: Mancini, Koné, Cristante, tutti mettono l’anima in campo. Il cuore non dipende dal fatto di essere romano, ma dalla mentalità”.

Gasperini chiude con una riflessione: “Le partite, che siano vittorie o sconfitte, vanno archiviate in fretta. L’importante è continuare a lavorare con serietà e puntare sempre al miglioramento, sia di squadra che individuale”.