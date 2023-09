Gattuso riparte da Marsiglia, quante similitudini con Napoli

La terra d’Oltralpe è realtà per Gennaro Ivan Gattuso, che riparte dal Marsiglia dopo aver sfiorato la guida del Lione, sempre in Francia. Una nuova avventura, dunque, si affaccia nella vita di Ringhio, alla ricerca di un rilancio dopo le ultime esperienze non proprio esaltanti. E se le panchine di Milan e Napoli e quella alla Fiorentina, in realtà abbandonata ancor prima di iniziare, lasciavano presagire che l’ex centrocampista originario di Corigliano Calabro fosse destinato a svolgere l’allenatore in Italia, la recente parentesi in Spagna con il Valencia ha riportato il campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 a indossare, di nuovo, i panni del giramondo, considerando che la sua carriera da coach era iniziata al Sion in Svizzera (laddove era terminata quella da calciatore) e proseguita in Grecia dopo la prima, breve, (esonero dopo sei giornate) stagione in Italia nel Palermo del presidente Maurizio Zamparini.

La vocazione ad essere “viaggiatore”, ad onor del vero, Gennaro Ivan aveva dimostrato di possederla già quando indossava ancora le scarpette con i tacchetti, vista la sua vita scozzese ai Rangers Glasgow prima degli anni d’oro al Milan e poi la chiusura di carriera in Svizzera. Ora è il momento del suo esordio in Francia, in Ligue 1, in una situazione a dir poco complessa come quella dell’Olympique Marsiglia, una pentola a pressione in fatto di allenatori, con l’ultimo in ordine di tempo, Marcelino, che ha lasciato perché letteralmente minacciato dai tifosi, così come contrariato dall’ambiente aveva lasciato prima di lui la panchina del Marsiglia “l’italiano” Igor Tudor nonostante buoni risultati, e anche Jorge Sampaoli e André Villas-Boas si sono separati dalla squadra che rappresenta quella città marittima, crocevia di migrazioni, sin dai tempi della sua fondazione voluta addirittura dagli antichi greci, con la motivazione di ambiente ostile e dissidi con la società.

Ad essere stato, probabilmente, l’ultimo protagonista a vivere serenamente gli anni sulla panchina marsigliese è Rudi Garcia, attuale allenatore del Napoli con non poche difficoltà, e che, per scherzo del destino, proprio Gattuso ha preso ad esempio per allentare la tensione francese. “Pressione al Marsiglia? – ha detto in conferenza di presentazione – ho allenato a Napoli”. E quindi seppur senza ordine cronologico, reciproco passaggio di testimone tra Ringhio e Garcia, tra Marsiglia e Napoli, due città di mare, due città del sud, due città “calde” e fatte di passione e pescatori, di porti e barche. A Gattuso il compito non facile di riportare Marsiglia ai fasti di un tempo, è l’unica squadra francese ad oggi ad aver vinto la Champions League, ma è a secco di successi da oltre dieci anni, lo scudetto addirittura manca da tredici e da queste parti l’epoca della gloria risale addirittura agli anni di Bernard Tapie.

Un pubblico caldo, il primo per media di affluenza, (il “Vélodrome” registra oltre sessantamila spettatori a partita) e un tifoso d’eccezione come il presidente Emmanuel Macron, ad attendere Rino Gattuso e la sua voglia di rivincita, dopo aver sfiorato un altro Olympique in Francia, il Lione, che e, poi, finito ad un altro italiano campione del mondo, Fabio Grosso, che a sua volta è stato vicino al Marsiglia durante l’estate, e che per qualche giorno veniva dato sulla panchina del Napoli orfana di Luciano Spalletti. Insomma, il porto di Marsiglia simbolico crocevia di incontri e scambi, ora a Gennaro Ivan Gattuso il compito di fare bottino andando all’arrembaggio del Principato, per il match del sabato sera in casa del Monaco che lo precede di due punti in classifica.