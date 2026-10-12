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Lazio

Gattuso sta riscrivendo la storia: mai successo prima, ora guarda l’Inter dall’alto della classifica

Ott 12, 20262 Lettura

La Lazio non è più soltanto una sorpresa di inizio stagione. La squadra di Gennaro Gattuso continua a vincere, mantiene il passo dell’Inter e raggiunge un traguardo mai conquistato prima nella storia del club. Con il 3-1 sul Monza, i biancocelesti ottengono la quinta vittoria nelle prime sei giornate di campionato.

Un risultato che permette alla Lazio di salire a 16 punti e condividere il primo posto con i nerazzurri. Ma soprattutto un dato che conferma la crescita di una squadra capace di costruire risultati attraverso organizzazione, intensità e qualità individuale.

Lazio-Monza, Tavares segna un gol spettacolare

La partita dell’Olimpico si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa. Dopo appena tre minuti, Nuno Tavares trova il vantaggio con una potente conclusione di sinistro dalla distanza. Il portoghese supera il portiere avversario e firma la sua prima rete con la maglia biancoceleste.

Un gol che interrompe anche un lungo digiuno personale. La Lazio continua ad attaccare e trova il raddoppio al 23’. Gustav Isaksen riceve il pallone da Noslin e conclude con precisione, portando il risultato sul 2-0. Il Monza prova a reagire, ma la situazione si complica ulteriormente al 35’, quando Lorenzo Lucchesi viene espulso per un fallo su Noslin. La squadra di Gattuso chiude il primo tempo con due gol di vantaggio e un uomo in più.

Il Monza reagisce, Pinamonti chiude la partita

La ripresa presenta però uno scenario differente. Nonostante l’inferiorità numerica, il Monza trova immediatamente il gol che riapre il confronto. Goglichidze sfrutta una situazione da calcio d’angolo e accorcia le distanze. La Lazio perde momentaneamente il controllo della partita e concede alcune opportunità agli avversari.

Gattuso interviene dalla panchina per recuperare equilibrio. Tra le sostituzioni c’è anche l’ingresso di Andrea Pinamonti. Ed è proprio l’attaccante a trovare il gol che chiude definitivamente l’incontro. All’87’ Pinamonti firma il 3-1, permettendo ai biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali.

Gattuso entra nella storia della Lazio

Il dato più significativo riguarda il rendimento complessivo. Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate rappresentano il miglior avvio della storia laziale in termini di successi. Un risultato che assume ancora maggiore importanza considerando le aspettative iniziali. Gattuso ha costruito una squadra che cerca di mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

I biancocelesti mostrano intensità nel recupero del pallone e capacità di sfruttare le caratteristiche dei giocatori sulle fasce. Nuno Tavares e Isaksen rappresentano due esempi della qualità offensiva a disposizione dell’allenatore. Ma il successo contro il Monza dimostra anche quanto sia importante la profondità della rosa. L’ingresso decisivo di Pinamonti conferma che Gattuso può trovare risposte anche dalla panchina.

Lazio, adesso arriva la Juventus

La classifica sorride ai biancocelesti. Lazio e Inter guidano con 16 punti, mentre la Roma segue a quota 14. Il calendario, però, presenta immediatamente un appuntamento importante. Domenica 18 ottobre la Lazio affronterà la Juventus. Una partita che rappresenterà un banco di prova significativo per la squadra di Gattuso.

I bianconeri cercano continuità dopo il pareggio contro il Cagliari e avranno bisogno di una vittoria per recuperare terreno. La Lazio, invece, vuole dimostrare di poter mantenere il proprio rendimento anche contro le grandi. Il primato dopo sei giornate non assegna titoli, ma racconta una trasformazione importante. Gattuso ha portato la Lazio in testa al campionato e ha già conquistato un record storico. Adesso la sfida sarà trasformare questo avvio straordinario in un percorso duraturo.

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