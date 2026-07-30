Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Lazio

Gattuso-Taylor, scintille in allenamento: tensione nel ritiro della Lazio

Il nuovo tecnico biancoceleste protagonista di un acceso confronto con il centrocampista olandese durante l’ultima seduta. Atteso un chiarimento nelle prossime ore.

Lug 30, 20261 Lettura

La Lazio continua la preparazione in vista della nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, ma l’ultima seduta di allenamento è stata caratterizzata da un episodio di forte tensione. Protagonisti il tecnico biancoceleste e il centrocampista Kenneth Taylor, al centro di un acceso confronto che ha interrotto momentaneamente il lavoro della squadra.

Tensione durante la seduta

L’episodio si è verificato nel corso dell’allenamento, quando Taylor avrebbe manifestato il proprio disappunto dopo aver subito un intervento di gioco giudicato eccessivamente duro. Il comportamento del centrocampista non è passato inosservato agli occhi di Gattuso, che lo avrebbe richiamato invitandolo a proseguire regolarmente la seduta. La situazione, però, è rapidamente degenerata, dando vita a un acceso scambio di battute tra i due.

Di fronte alla crescente tensione, l’allenatore ha deciso di interrompere la partecipazione del giocatore alla seduta, ordinandogli di lasciare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi. Taylor ha eseguito la richiesta senza ulteriori proteste, mentre il resto del gruppo ha proseguito normalmente l’allenamento.

Atteso un chiarimento

L’episodio non dovrebbe compromettere il percorso della squadra, ma nelle prossime ore è previsto un confronto tra il tecnico e il centrocampista olandese per chiarire quanto accaduto. Resta da capire se Taylor prenderà parte senza problemi alla successiva seduta di allenamento oppure se saranno necessarie ulteriori valutazioni interne.

L’obiettivo della Lazio resta quello di costruire rapidamente l’identità richiesta da Gattuso, che fin dai primi giorni di lavoro sta imponendo intensità, disciplina e grande attenzione all’atteggiamento della squadra.

0 Shares

Articoli correlati

Romagnoli, frenata Al Sadd: la Lazio lo richiama in ritiro con Gattuso

Lug 23, 2026

Gattuso riparte dalla Lazio: ufficiale il nuovo allenatore biancoceleste

Giu 23, 2026

Sarri verso l’addio alla Lazio: Atalanta in pole con Giuntoli

Mag 18, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.