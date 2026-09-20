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Lazio

Gattuso:“Primo tempo toppato, poi bene. Bello allenare questo gruppo”

Set 20, 20262 Lettura
La Lazio vince 2-0 a Venezia e vola al primo posto in classifica al pari di Inter e Roma. In conferenza stampa ha parlato il mister biancoceleste Rino Gattuso, di seguito le risposte alle domande dei cronisti presenti.
È una vittoria del gruppo. Che effetto le fa vedere la Lazio prima in classifica?
“Se stavamo sotto 2-0 al primo tempo, il Venezia non aveva rubato nulla. Abbiamo sbagliato approccio, l’avevamo preparata in un altro modo. Quando giocavamo, andavamo sempre zona centrale e perdevamo palla. Ci siamo allungati, mai aggressivi… uno dei primi tempi più brutti da quando sono qui. Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose come si deve: molto bene i due centrali con Belahyane che si buttava tra loro, bene in ampiezza. E infatti cross e rigore vengono fuori da queste giocate. Il primo tempo l’abbiamo toppato. Comunque c’è grande soddisfazione, mancano ancora 27 punti per stare tranquilli. Noi continuiamo a lavorare con serietà, se stiamo facendo bene è merito dei giocatori. Anche chi non era protagonista l’anno scorso ora è importante, è merito loro. Non siamo perfetti. La classifica ti dà la forza di lavorare di più e con serietà”.
Cosa ha detto tra primo e secondo tempo?
“La partita era semplice, di lettura facilissima. Eravamo sei giocatori contro i due attaccanti, non c’era grande pressione. Giocavamo dentro, tra Taylor e Frattesi con Noslin. Ma eravamo lunghissimi, squadra in due blocchi, abbiamo giocato a ping pong. Abbiamo sbagliato nel primo tempo, poi nel secondo molto bene. Dobbiamo migliorare questi aspetti qui”.
L’esultanza sotto il settore ospiti?
“Mi viene spontaneo. Era importante per me: ora perdiamo otto giocatori che vanno in nazionale, è una sosta lunghissima… Dopo una sconfitta le tre settimane non sono belle, anche da giocatore lo sentivo. La mia gioia è questa, quando si vince si lavora meglio. I tifosi sono educati, la verità è una sola: la curva non viene allo stadio, ma la città si vive bene anche se sto più vicino Formello. Ci fanno lavorare in pace. È così: è una tifoseria che non ci mette pressione, ce l’abbiamo da soli, perché giochi per la Lazio e la pressione ce l’hai sempre”.
Przyborek?
“Non è nemmeno male come 2007. Ha avuto un problema all’adduttore. Ma è un giovane molto interessante”.
Sta tenendo tutti in considerazione…
“I meriti sono tutti della squadra. È semplice: questo è un gruppo che sta dando tutto dal primo giorno, con grande professionalità e voglia. Ho detto no a Icardi per questo, c’è serenità ora, è un piacere allenare questi ragazzi. Avendo una partita a settimana capisci che diventa difficile. Ho quattro centrali uno più forte dell’altro, sono contento. Devo essere bravo a sbagliare il meno possibile. Devo mettere i giocatori nelle condizioni migliori, sono contento di quello che ho. Pensavo di non fare nessun mercato quando sono arrivato, devo ringraziare Fabiani e Lotito per chi è arrivato. Ci abbiamo messo del tempo ma sono stato io perché volevo giocatori funzionali. Un ringraziamento va anche a loro”.
Cos’hai trovato dentro la Lazio? 
“Sono stato vicino alla Lazio due-tre volte da allenatore… Dentro sono laziali al 100%. Gente che quando vince piange, che nei momenti di difficoltà ti stanno vicino. Lo sapevo che di padre in figlio… è una storia incredibile. Sono tifosi con grande passione, bambini piccoli che amano questi colori qua. Mi immaginavo com’era. Dentro è qualcosa di incredibile. C’è veramente gente che lavora”.
Non temi che queste tre settimane possano alimentare l’euforia?
“La classifica non ci riguarda. Ora meno 27, dopo possiamo fare tutti i ragionamenti. Assicuriamoci la tranquillità. Ora ci saranno cinque giorni di recupero, poi giochiamo con l’Arezzo domenica a Formello e ne faremo anche un’altra di amichevole, sempre con un club di Serie B. Dopo ti dirò se c’è qualcosa di diverso”.
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Alessandro Vittori

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