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Lazio

Gattuso:“Sconfitta che fa male, ci metto la faccia. Oggi non si parla di mercato”

Inizio di stagione pessimo per la Lazio di Gattuso, eliminata dal Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste

Ago 17, 20262 Lettura

La Lazio perde all’Olimpico con il Mantova e a soli tre mesi dalla finale della scorsa edizione, viene eliminata dalla Coppa Italia ai trentaduesimi. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore biancoceleste Rino Gattuso: “Io non voglio parlare di mercato, si parla della partita. Ci metto la faccia, mi prendo le responsabilità non cerchiamo alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. È una squadra che può migliorare, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta e penso che in questo momento continueremo a lavorare e andiamo avanti, abbiamo solo una strada quella di non cercare alibi e migliorare nelle cose in cui facciamo fatica”.

Sulla mancata convocazione di Romagnoli e le occasioni sprecate: “Romagnoli non sta bene da tre giorni, ha male ai tendini. Io quando analizzo le partite, oggi abbiamo avuto più di qualche occasione e bisogna buttarla dentro, faccio l’allenatore e devo mettere in condizione di creare occasioni da gol. Adesso non posso dare colpe, penso che abbiamo qualità nei giocatori che abbiamo. Penso che dobbiamo dargli l’opportunità di buttarla dentro, mi tengo che oggi abbiamo avuto qualche occasione. Dia due anni fa ha fatto 9 gol, Noslin ha la qualità per fare bene come Cancellieri. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori”.

Sulla difesa: “La roba che mi preoccupa e che mi ha fatto arrabbiare di più è che nel primo tempo abbiamo fatto 6/7 rincorse da 70 metri. Nel secondo tempo, sia con Doekhi sia con Provstgaard arrivavamo sempre in seconda battuta. Quando fai queste corse qua subentra che quando hai la palla hai il fiatone, cominciamo a essere sporchi. Nel secondo tempo non ricordo ripartenza, eravamo anche messi bene quando abbiamo preso gol. Nel secondo tempo eravamo presenti nella loro metà campo, la cosa che mi preoccupa e che mi fa arrabbiare è questa: sappiamo che stiamo lavorando, ma alla prima difficoltà abbiamo avuto paura”.

Sulle rincorse all’indietro:Si chiama preventiva. È vero che eravamo morti, quando vuoi giocare sui riferimenti non puoi pensare di dare spazio ai giocatori avversari e secondo me ci arrivavamo sempre in seconda battuta. Secondo tempo abbiamo fatto meglio, l’errore che abbiamo commesso è stato questo. Le corse che ti sfiancano perché devi coprire campo e quando arriva la palla non sei lucido”.

Su Noslin alternativa come centravanti:Può fare tutto, ha balistica. Secondo me rende meglio quando parte più largo, lo ha fatto l’anno scorso. Non è pulitissimo, ma può fare anche l’attaccante e da sotto punta. Ma mi piace di più da esterno”.

Sul centrocampo:Frattesi è una mezzala che si butta, come Dele-Bashiru. Lo vedo così, è un giocatore che deve rompere, gli piace inserirsi. Penso che le sue caratteristiche siano queste. Taylor e Rovella sono 40 giorni che sono così, vogliamo che gli avversari ci vengano a pressare per aprire i canali. Vogliamo che le squadre ci vengano a prendere e andare a giocare nella zona a due. Mi sta bene perché hanno le qualità per poterlo fare”.

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Alessandro Vittori

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