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IPA88409840 - Fiorentina's Franco Mastantuono celebrates after scoring a goal during the Serie A Enilive soccer match between Venezia and Fiorentina at the Pier Luigi Penzo Stadium, north Est Italy, September 11, 2026.
Coppa Italia

Genoa e Fiorentina agli ottavi: Vázquez salva De Rossi, la Viola travolge il Pisa

Set 16, 20262 Lettura

GENOA-SÜDTIROL 1-0

Il Genoa inizia questo primo tempo in modo subito aggressivo. La squadra di De Rossi mette subito in difficoltà il Südtirol, questo consente ai genoani di creare molte occasioni nell’aria avversaria. Gli altoatesini non riescono ad aggredire i rossoblu e subiscono molto la loro intraprendenza offensiva. I liguri continuano a gestire il pallone e provano varie volte a trovare il vantaggio, non riuscendoci i biancorossi provano a creare qualche occasione senza però preoccupare la squadra di casa. Il primo tempo finisce con uno sterile pareggio, nel secondo tempo si prospetta un Genoa molto più decisivo.

Inizia il secondo tempo sulla stessa riga del primo. Il Genoa attacca molto alto l’avversario e cerca un suo errore per trovare il vantaggio. La formazione altoatesina però non molla e trova spunti molto interessanti in attacco sfiorando il gol. Entrambe le squadre nel corso del secondo tempo si allungano, specialmente i sudtirolesi. La squadra di De Rossi soffre maggiormente l’avversario rispetto al primo tempo e rischia molto, soprattutto sulle ripartenze avversarie. La partita ha cambiato totalmente ritmo e intensità, questo porta il Genoa ad essere più alto e a rischiare maggiormente. I rossoblu trovano il vantaggio sullo scadere con Vàzquez su calcio d’angolo. La squadra di Possanzini prova un ultimo arrembaggio senza successo. I liguri trovano la vittoria e avanzano agli ottavi di finale.

FIORENTINA-PISA 3-0

Il derby toscano inizia subito con qualche tentativo da parte della Viola di mettere in difficoltà la squadra pisana. Ci si aspettava una partita molto difensiva dal Pisa, invece al contrario proprio gli avversari sfruttano molto la fascia sinistra coperta solo da João Mário per aggredire la squadra gigliata. Proprio da questa fascia, la Fiorentina viene messa maggiormente in difficoltà. Il match rimane molto combattuto con la squadra di Firenze bloccata sul pareggio. La squadra di casa sfrutta molto le giocate di Mastantuono e Gnonto per arrivare a trovare il vantaggio. Da metà primo tempo fino alla fine la Fiorentina impone il suo ritmo palla al piede e trova il gol con Pellegrino. La Viola prova a trovare il raddoppio ma senza successo. Il primo tempo finisce 1-0 per la squadra di casa.

Inizia il secondo tempo. La squadra pisana prova subito a creare qualche occasione da gol, senza però trovarlo. La squadra di casa reagisce e detta i ritmi di gioco, soprattutto sulla fascia sinistra e destra.
I gigliati creano molto in attacco con Pellegrino, proprio quest’ultimo trova l’opposizione del portiere avversario. L’undici pisano prova a trovare qualche giocata e riesce a creare qualche pericolo per De Gea.
La squadra di Vanoli prende di nuovo il possesso del pallone e con una bellissima giocata di Njie trova il gol di Gnonto. Il Pisa non si arrende e con Petagna e Moreo crea qualche situazione pericolosa per la Fiorentina. La Viola continua a dominare e sullo scadere trova il gol del 3-0 con Pedro Gonçalves. La Fiorentina vince e passa agli ottavi di finale.

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