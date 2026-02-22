Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Genoa-Torino, le probabili formazioni, orario e diretta tv

La giornata della ‘Serie A’ prosegue con il ‘lunch match’, che vede affrontarsi De Rossi e Baroni

Feb 22, 20262 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

Dopo la vittoria sorprendente del Como contro la Juventus in trasferta, lo 0-2 dell’Inter contro il Lecce al ‘Via del Mare’ e lo 0-0 tra Cagliari e Lazio delle 20:45, oltre al successo del Sassuolo contro l’Hellas Verona dello scorso venerdì per 3-0, oggi continua il programma dei match da disputare di questo 26° turno.

Si parte dunque alle 12:30 con il match che vede di fronte due squadre con gli stessi obiettivi prefissati ad inizio stagione, ovvero la permanenza nella massima serie. L’incontro in questione è Genoa-Torino, con i rossoblù vogliosi di dare il 100% in questa sfida, sperando di conquistare i 3 punti che mancano dal 25/01 contro il Bologna, disputata sempre in casa. D’altra parte i ‘granata’ arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta proprio contro gli uomini di Italiano per 1-2 e una situazione non semplice in classifica, con 27 punti al 14° posto in classifica, mentre subito dopo troviamo i liguri con 3 punti in meno.

Genoa e Torino: il cammino delle due squadre e i precedenti

La squadra piemontese registra la seconda peggior difesa del campionato con 44 reti subite, dietro solo al Pisa penultimo con 42 gol concessi dagli avversari. Dato decisamente preoccupante, che fa riflettere molto sull’operato del Sig. Cairo in riferimento al mercato invernale, con acquisti come Marianucci, Ebosse e Mullen che sicuramente non stanno rendendo di rendimento, nonostante l’unica competizione da giocare dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter.

Il ‘Grifone’ invece è reduce dal pareggio a Cremona contro la formazione di Davide Nicola, con il risultato inchiodato sullo 0-0. L’ultimo match casalingo risale allo scorso 07/02 contro il Napoli di Antonio Conte, perso 2-3 al 95’ su rigore discutibile di Rasmus Højlund.

Le tifoserie di entrambe le squadre si aspettano decisamente qualcosa in più: De Rossi inizialmente aveva dato una svolta decisiva, togliendosi dalle zone ‘calde’ di Serie B. Baroni è rimasto sempre nella sua linea, con qualche pareggio e sconfitte senza sosta.

Nelle ultime 5 sfide il Genoa non ha mai vinto contro il Torino, 3 pareggi e 2 sconfitte, con successi arrivati sempre di misura e qualche partita terminata a reti bianche. L’ultimo successo dei rossoblù risale al 18/03/2022 per 1-0, con la rete decisiva di Portanova al 14’, con in panchina l’allenatore Alexander Blessin.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni.

Genoa-Torino: dove vedere il match in tv e streaming

La prima partita di questa lunga maratona potrà essere visibile in tv su DAZN, oppure sui canali Sky, tramite il canale Dazn 1 (tasto 214 di ‘Sky’ per l’abbonamento attivo Zona DAZN. In streaming basterà invece digitare il sito www.dazn.com, o scaricare l’app ufficiale.

