Germania, Nagelsmann addio: Klopp verso la panchina della Nazionale

La rivoluzione è iniziata. La Federazione tedesca ha ufficializzato l’addio di Julian Nagelsmann alla guida della Germania dopo la deludente eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay, maturata ai calci di rigore. Contestualmente, la Dfb ha confermato di aver avviato i primi contatti con Jürgen Klopp, attuale Head of Global Soccer di Red Bull, individuato come principale candidato alla successione.

La scelta di Nagelsmann

La decisione è arrivata al termine di un confronto riservato tra Nagelsmann e i vertici federali. È stato lo stesso tecnico a chiedere di essere sollevato dall’incarico, assumendosi la piena responsabilità del deludente percorso della Nazionale. “La decisione è stata tutt’altro che semplice, ma la squadra ha bisogno di ripartire senza condizionamenti”, ha spiegato l’ormai ex commissario tecnico, esprimendo il proprio rammarico nei confronti dei tifosi tedeschi.

Il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf, ha voluto ringraziare pubblicamente Nagelsmann per il lavoro svolto dal settembre 2023, sottolineandone impegno, professionalità e senso di responsabilità. Parole di stima sono arrivate anche dal direttore sportivo Rudi Völler, che ha elogiato il gesto dell’allenatore, definendolo un esempio di responsabilità nei confronti della Nazionale.

Klopp in pole per il nuovo corso

La Federazione non ha perso tempo e ha già mosso i primi passi per individuare il successore. Il nome in cima alla lista è quello di Jurgen Klopp, reduce dalle esperienze sulle panchine di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi dirigente del progetto calcistico Red Bull. Secondo la Dfb, il tecnico ha già manifestato una disponibilità di massima ad accettare l’incarico, alimentando le aspettative dei tifosi in vista dell’inizio di un nuovo ciclo.

Con l’eliminazione negli Stati Uniti, la Germania ha mancato l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per la terza edizione consecutiva, dopo le delusioni del 2018 e del 2022, un dato che ha accelerato il cambio di rotta. La Federazione ha inoltre annunciato l’uscita dallo staff dei vice allenatori Benjamin Glueck e Benjamin Huebner, segnando la fine definitiva dell’era Nagelsmann.