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Parma

Gilardino torna al Parma: accordo raggiunto, contratto e primo allenamento

Set 28, 20261 Lettura

Alberto Gilardino si prepara a tornare al Parma, questa volta da allenatore. Il club emiliano ha raggiunto l’accordo con il tecnico individuato per prendere il posto di Carlos Cuesta, separatosi dalla società dopo appena cinque giornate di campionato.

Gilardino è atteso in città nelle prossime ore. Prima della firma deve completare gli ultimi passaggi burocratici e risolvere il contratto che ancora lo lega al Pisa, dal quale era stato esonerato nel febbraio 2026. Salvo sorprese, sarà lui a dirigere il primo allenamento della nuova gestione.

Il ritorno dopo ventuno anni

Il legame fra Gilardino e Parma non nasce oggi. Da calciatore, l’attaccante vestì la maglia gialloblù dal 2002 al 2005, realizzando 56 reti in 116 presenze.

Il ricordo più significativo rimane lo spareggio-salvezza del giugno 2005 contro il Bologna. Il suo gol fu determinante per garantire la permanenza in Serie A in uno dei momenti più delicati della storia recente del club. Ventuno anni dopo, Gilardino torna con una responsabilità differente: ricostruire una squadra che ha raccolto quattro punti nelle prime cinque giornate e che ha appena interrotto un progetto tecnico inizialmente pensato sul medio periodo.

Il contratto

Le indiscrezioni convergono su un accordo fino al 30 giugno 2027, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione. Il dettaglio dovrà essere confermato dal comunicato ufficiale. Il Parma ha scelto un profilo che conosce il campionato e le difficoltà della lotta per la salvezza. Gilardino ha già lavorato in contesti nei quali era necessario combinare attenzione difensiva, valorizzazione dei giovani e capacità di ottenere risultati immediati.

La prima missione

Il calendario concede al nuovo tecnico un periodo di lavoro favorito dalla sosta per le nazionali. Il Parma tornerà in campo contro l’Inter e avrà quindi bisogno di assimilare rapidamente nuove indicazioni. Gilardino dovrà intervenire soprattutto sulla continuità della prestazione. I quattro punti raccolti non descrivono una squadra priva di qualità, ma un gruppo che ha alternato buone fasi a errori costosi. Il ritorno possiede un forte valore emotivo, ma la nostalgia durerà poco. Gilardino rientra a Parma per risolvere un problema di classifica, non soltanto per riaprire una pagina del passato.

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