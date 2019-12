Globe Soccer Awards: Ronaldo miglior giocatore, Liverpool miglior squadra dell’anno

Si conclude con grande successo anche l’11ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, al culmine di una due giorni di lavori che nella mattinata di ieri ha visto i personaggi più influenti del mondo del football internazionale alternarsi sul palco della Dubai International Sports Conference per discutere delle tematiche più attuali nel mondo del calcio. Sono stati 17 gli awards presentati quest’anno durante la serata-evento di Globe Soccer, che ha visto per la sesta volta laurearsi come Best Men’s Player of the Year il campione portoghese Cristiano Ronaldo, di nuovo protagonista durante la cerimonia degli Awars. Cristiano si aggiudica dunque ancora una volta il premio rivolto al migliore, un riconoscimento per i successi che il portoghese è riuscito a raggiungere nel corso della stagione, in Italia con la Juventus (scudetto) e in Europa con il Portogallo (Uefa Nations League).

Per il momento del Best Coach of the Year è stato invece Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il primo premio tra i finalisti nominati dalla giuria di Globe Soccer. Già vincitore del premio FIFA ‘The Best’ Football Coach per il 2019, l’allenatore tedesco è riuscito quest’anno con il suo Liverpool a fare en plein di successi internazionali, con la vittoria di UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per Club. Non a caso è stato proprio il Liverpool FC – tra i tre club finalisti selezionati dall’ECA (European Club Association) – ad essere riconosciuto quest’anno come Best Club of the Year, insieme con il suo portiere Alisson Becker, detentore per il secondo anno consecutivo del premio come Best Goalkeeper of the Year.

Per quanto riguarda gli altri premi, tra gli agenti ha trionfato ancora una volta Jorge Mendes, giunto quest’anno al suo premio numero 9 dall’istituzione dei Globe Soccer Awards, un record che comincia ad essere davvero difficile da eguagliare. Insieme con lui sul palco di Globe Soccer anche il suo pupillo, la giovane promessa portoghese classe ’99 Joao Felix – vincitore del premio come Best Revelation Player – che con il suo trasferimento d’oro dal Benfica all’Atletico Madrid, ha contribuito in qualche modo anche alla vittoria del suo agente. Tra gli arbitri invece è stata di nuovo una donna ad aggiudicarsi il riconoscimento come Best Referee of the Year, la francese Stephanie Frappart, giudice di gara nonché primo arbitro donna nella storia a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio maschile (quella tra Liverpool e Chelsea, lo scorso 14 agosto 2019).

TUTTI I PREMI

La miglior arbitro donna è Stephanie Frappart

Il miglior direttivo sportivo è Andrea Berta dell’Atletico Madrid

Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak Hamdallah

Il miglior portiere dell’anno è Alisson Becker del Liverpool

Premio alla carriera per Ryan Giggs, ex giocatore del Manchester United

Il miglior agente è Jorge Mendes

Il miglior giovane arabo è Achraf Hakimi, terzino marocchino del Borussia Dortmund

Miglior club arabo è l’Al Hilal, squadra in cui milita Sebastian Giovinco

Il miglior club del mondo nel 2019 è il Liverpool campione d’Europa

Best Academy del 2019: premiate Benfica e Ajax

Il miglior allenatore dell’anno è Jurgen Klopp

Altro premio alla carriera per Miralem Pjanc

Il giocatore rivelazione dell’anno è Joao Felix

La miglior giocatrice dell’anno è Lucy Bronze, terzino del Lione e della nazionale inglese