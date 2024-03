Goleade per Liverpool e Marsiglia, il Leverkusen salvo nel recupero

SPARTA PRAGA- LIVERPOOL 1-5

Tanto impegno ma, alla fine, una disfatta colossale. Troppo Liverpool per un pur volenteroso Sparta Praga che si è proposto all’offensiva più volte ma nulla ha potuto contro la superiorità tecnico- tattica della squadra di Jurgen Klopp. Per i reds, adesso, il ritorno ad Anfield Road dovrebbe rappresentare poco più che una formalità per garantirsi il passaggio ai quarti. Al 2′ il Liverpool cerca subito di mettere la freccia con Nunez ma il suo tentativo fallisce. Al 6′ arriva la svolta della gara a favore degli ospiti: Sorensen commette fallo su Mac Allister e il direttore di gara, Sanchez Martinez, concede il calcio di rigore. Dagli undicimetri lo stesso Mac Allister non fallisce portando avanti i Reds. Al 13′ lo Sparta Praga ha un sussulto con un colpo di testa di Vitik dal centro dell’area che non genera però esiti apprezzabili. Al 15′ i cechi ci provano ancora con Haraslin su cross di Kuchta ma , anche in questo caso, la sfera è respinta. Lo Sparta Praga non sembra avere accusato la rete inglese e ci prova di nuovo al 20′ con Preciado che si vede però respingere la conclusione. Al 25′ i reds allungano grazie a un siluro dal limite di Nunez su suggerimento di Elliott. Il Liverpool raddoppia nel momento migliore dello Sparta Praga che non sembrava essersi scomposto dopo avere subito la rete.Al 33′ i padroni di casa cercano di riportarsi sotto con Kuchta che, su cross di Preciado, spedisce però alto. Al 34′ il Liverpool prova a prendere ulteriormente il largo con Gomez che , su assist di Mac Allister, conclude da fuori area, il tiro è però respinto. Non meglio va a Endo che spedisce alto al 35′ sugli sviluppi di un corner. Lo Sparta Praga reagisce con Kuckta che, al 36′, su suggerimento di Haraslin, effettua una conclusione centrale senza pretese. Al 38′ Elliott prova a realizzare il 3-0 dei reds ma conclude malamente da posizione favorevole. Al 42′ Gakpo, su assist di Robertson, sfodera un potente tiro dal limite che però è respinto. Stesso discorso per una conclusione dello stesso Robertson da fuori area un paio di minuti dopo. Il Liverpool cerca di chiudere al più presto la partita piazzando un ulteriore gol di vantaggio e allargando il fossato. Al 48′ arriva il 3-0 degli inglesi grazie a Nunez che riceve da Mac Allister e non lascia scampo a Vindahl. Il primo tempo si chiude con i reds ampiamente avanti e uno Sparta Praga che è riuscito a macinare qualche occasione ma sconta la superiorità degli avversari. Al 1′ della ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con un’autorete di Bradley, entrato da pochissimo. Lo Sparta Praga prende coraggio e al 3′ Haraslin , su assist di Birmancevic, impegna Kelleher. All’8′ il Liverpool riallunga grazie a Diaz che sfrutta nel modo migliore un assist di Elliott. Lo Sparta Praga, però, dimostra di essere ancora in partita nonostante il pesante passivo. Al 10′ Preciado riceve da Zeleny e impegna ancora il portiere ospite con un tiro dal limite. Al 18′ è il Liverpool a cercare il pokerissimo con Gakpo su assist di testa di Szoboszlai ma la conclusione è parata da Vindahl. Al 26′ i reds hanno un’altra occasione con Diaz ma il risultato resta immutato. Al 30′ è Szoboszlai a indirizzare la sfera verso la porta ceca dal limite ma si vede neutralizzare il tiro dal portiere di casa. Stesso copione con lo stesso giocatore anche al 34′. Il Liverpool non è pago del largo vantaggio e cerca di incrementarlo per mettere in cassaforte il discorso qualificazione. Al 35′ il Liverpool si rende ancora temibile con Salah che riceve da Gakpo ma non riesce a sorprendere Vindahl. Al 39′ lo stesso Salah va a bersaglio su assist di Szoboszlai ma il direttore di gara, dopo avere consultato il Var, non convalida per fuorigioco. Lo stesso Szoboszlai cala il pokerissimo al 49 con un gran destro da fuori area. E il Liverpool può festeggiare.

QARABAG- BAYER LEVERKUSEN 2-2

Ingenuità del Qarabag o caparbietà del Bayer Leverkusen? Nel 2-2 finale tra azeri e tedeschi convivono probabilmente entrambi gli aspetti. Nella prima frazione i padroni di casa hanno dato l’impressione di poter portare a casa la gara salendo in doppio vantaggio con i tedeschi in difficoltà. Nella ripresa, però, il Bayer Leverkusen è uscito meglio facendo valere la sua caratura e imponendo agli azeri il pareggio che rimette in discussione il discorso qualificazione per la gara di ritorno. Al 3′ il Qarabag ci prova con Andrade su assist di Benzia ma il tiro è respinto. Al 10′ i padroni di casa ci riprovano con Jankovic che raccoglie un assist di Juninho e impegna il portiere ospite Kovar. Avvio arrembante della squadra azera che affronta senza timori reverenziali i tedeschi vincitori di un’edizione della Coppa Uefa Europa League nel 1987-88. Al 12′ ancora Qarabag in evidenza con una conclusione dalla lunga distanza di Bayramov su suggerimento di Huysenov che è però respinta. Qarabag padrone della situazione nei minuti iniziali della gara. Al 26′ la superiorità di manovra del Qarabag è premiata dalla rete del vantaggio che giunge grazie a una conclusione di Benzia dal centro dell’area su suggerimento di Juninho. Al 28′ i tedeschi cercano di reagire con un colpo di testa di Hlozek su cross di Grimaldo che però esce ampiamente a lato. Al 30′ i padroni di casa vanno a un soffio dal raddoppio con Andrade che riceve da Benzia e si vede però respingere il tiro. Al 36′ Andrade, di testa, conclude alto di poco mancando il raddoppio del Qarabag. Al 43′ il Bayer Leverkusen si rende temibile con Hlozek il cui tiro dal limite su assist di Borja Iglesias ma Lunev è attento. Al 47′ il Qarabag prende ancora il volo grazie a Juninho che finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede e deposita la sfera alle spalle di Kovar. Si chiude così una prima frazione in cui gli azeri hanno dettato legge con un Bayer Leverkusen vivo soltanto a sprazzi. Al 6′ della ripresa Vesovic, su assist di Andrade, potrebbe realizzare il 3-0 ma calcia centralmente. Su fronte oppopsto il Bayer ci prova con Andrich dal limite ma Lunev respinge. Al 16′ teutonici ancora in evidenza con Wirtz che, su assist di Adli, da fuori area, non sorprende però Lunev. Al 18′ Tapsoba ha una buona occasione per far tornare in partita gli ospiti ma calcia centralmente. Bayer Leverkusen più intraprendente che nella prima frazione per cercare di recuperarla. Al 20′ è sempre lui, su corner di Grimaldo, a mettere a lato di testa. Non sbaglia invece Wirtz che, al 25′, accorcia le distanze per gli ospiti con un tiro da fuori area. Al 26′ Andrade cerca di fare riallungare il Qarabag ma il suo tiro è centrale e non dà problemi al portiere ospite. La manovra del Bayer Leverkusen si intensifica alla ricerca del pareggio, al 27′ Borja Iglesias riceve da Adli ma conclude centralmente. Al 38′ è il Qarabag ad andare a un passo dal 3-1 con Juninho ma il suo tiro centrale è respinto. Il Bayer Leverkusen però ci crede e, al 47′ , con un’incornata di Schick, conquista il 2-2. Al 50′ Frimpong potrebbe capovolgere addirittura l’esito della contesa con un altro colpo di testa ma la sua mira non è precisa. Termina così 2-2 con il Qarabag a recriminare per una vittoria scivolata tra le dita.

OLYMPIQUE MARSIGLIA -VILLAREAL 4-0

Con una rotonda e meritata vittoria, realizza di colpo due obiettivi: la conservazione dell’imbattibilità interna dall’inizio della competizione e la quasi garanzia del passaggio del turno. L’Olympique Marsiglia sgretola per 4-0 al Velodrome un Villareal che non perdeva dal 21 settembre quando, nel turno eliminatorio, scivolò per 0-2 nella tana dei greci del Panathinaikos. L’avvio è più favorevole ai transalpini che conquistano un paio di calci di punizione senza riuscire a rendersi pericolosi. La prima occasione è però degli ospiti e giunge al 6′ con Coquelin su assist di Akhomach, il tiro è però respinto. Al 10′ i padroni di casa replicano con Harit ma il portiere ospite Pepe Reina fa buona guardia. Ancora Marsiglia al 12′ con un’incornata di Sarr che termina però fuori dallo specchio della porta. Al 23′ i padroni di casa mettono la freccia grazie all’ex Fiorentina e Roma Veretout che, di testa, su cross di Clauss, infila Pepe Reina. Il Villareal appare frastornato e i transalpini ne approfittano per allungare dopo pochi istanti con un’autorete di Mosquera. Al 35′ l’Olympique va a caccia del tris con Ndiaye ma il suo tiro è facile preda di Pepe Reina. Al 38′ Coquelin ha una buona occasione per fare pareggiare gli iberici con un colpo di testa su cross di Baena ma Pau Lopez respinge. Al 39′ il Marsiglia beneficia di un penalty per un fallo su Sarr. Il direttore di gara, Serdar Gozubuyuk consulta il Var e conferma la decisione. Dal dischetto Aubameyang non fallisce per il 3-0 di un Olympique che sembra avere indirizzato chiaramente la partita sul suo versante. Finisce così una prima parte di gara senza storia con un Olympque Marsiglia largamente avanti e un Villareal pericoloso solo a sprazzi. Al 2′ della ripresa il Villareal prova a rientrare in partita con un tiro dal limite di Alberto Moreno ma Pau Lopez non ha problemi. Al 3′ gli iberici ci riprovano con un’incornata di Gerard Moreno su calcio d’angolo di Dani Parejo che esce però a lato. Al 9′ l’Olympique si scuote con un tiro dal limite di Ndiaye su assist di Harit che termina alto. Al 12′ Veretout prova a fare allungare i transalpini ma fallisce il tentativo del poker. Al 14′ l’Olympique cala il poker, Harit avvia un’azione di contropiede e serve Aubameyang che trafigge Pepe Reina per il 4-0 marsigliese. Al 26′ il Villareal prova almeno a segnare il gol della bandiera con Guedes ma il tiro non va a buon fine. Al 28′ , su opposto versante, Sarr impegna Pepe Reina. Al 36′ Merlin prova a regalare ai francesi il 5-0 con un tiro dal limite ma spedisce a lato. Al 49′ Moumbagna riceve da Harit e conclude di poco a lato. E’ l’atto finale di una partita che i marsigliesi hanno vinto a mani basse.

BENFICA- RANGERS GLASGOW 2-2

Due volte sotto, due volte in recupero. Un Benfica tenace e caparbio costringe sul campo amico gli scozzesi dei Rangers Glasgow al pareggio per 2-2. Il risultato sta forse persino stretto ai lusitani che si sono proposti all’offensiva ben più degli ospiti. Ma tanto è, il punteggio finale lascia ancora apertissima ogni soluzione in chiave di qualificazione ai quarti. Al 1′ gli scozzesi si rendono pericolosi con Diomandè dal limite ma il tiro è respinto. Al 4′ il Benfica replica con Neres che riceve la sfera da Bah e impegna Butland. Sul fronte opposto gli ospiti affondano la lama: al 7′ Diomandè batte un calcio d’angolo, Lawrence sbuca di testa con perfetta scelta di tempo e infila Trupin. Al 10′ lo stesso Lawrence potrebbe addirittura raddoppiare con un tiro dal limite ma questa volta Trubin fa buona guardia. I Rangers sembrano avere preso il comando della gara e lo dimostrano anche con un tiro dal limite di Yilmaz all’11’ che termina alto. Al 14′ il Benfica prova a riprenderla con Neres ma il suo tiro è parato agevolmente da Butland. Non meglio va poco dopo a Cabral che vede sempre attento in presa il portiere scozzese. Al 21′ i lusitani, costantemente in attacco dopo la rete subita, ci provano ancora con Cabral su suggerimento di Rafa ma, anche questa volta, la conclusione è centrale e non crea patemi a Butland. Al 25′ i lusitani spingono di nuovo con Aursnes che riceve da Neres ma si vede respingere il tiro. Tre minuti dopo è Bah a concludere alto. Dopo il gol del vantaggio, il Rangers sembra essersi ritratto lasciando ampio spazio all’iniziativa dei padroni di casa. Al 30′ l’ex Juventus Di Maria mette a lato un calcio di punizione. Al 33′ i Rangers si scuotono con Tavernier che ci prova da fuori area ma si vede respingere la conclusione. Al 38′ il Benfica prova di nuovo a riprenderla con Di Maria servito da Neres ma il tiro è centrale e non sorprende Butland. Al 42′ i lusitani ci riprovano con un destro dal limite di Rafa respinto. Subito dopo Souttar commette un fallo di mano nella propria area e il Benfica beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Di Maria non fallisce regalando ai lusitani un pareggio tutto sommato meritato. I Rangers non ci stanno e , al 50′, in pieno recupero della prima frazione, siglano il nuovo vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata di Sterling sugli sviluppi di una punizione di Fabio Silva. La prima frazione va in archivio con gli scozzesi in vantaggio ma con un Benfica molto propositivo. Al 5′ della ripresa i Rangers cercano di allungare con Sterling che riceve da Tavernier ma non riesce a superare Trubin. Al 6′ il Benfica ci prova con Neres su assist di Rafa ma il tiro è respinto.Lo stesso Neres conclude poco dopo fuori misura. Benfica in cerca del pareggio e costantemente in attacco come nella prima frazione. All’11’ Rafa, sugli sviluppi di un corner calciato da Di Maria, conclude fuori misura. Al 13′ i lusitani ci provano con un’incornata di Otamendi, sempre su cross di Di Maria, ma arriva la respinta. Al 15′ il cannoneggiamento dei padroni di casa prosegue con Florentino ma anche la sua conclusione non va a buon fine. Il Benfica insiste poco dopo con Cabral che raccoglie ancora da Di Maria e però mette a lato di molto. Al 16′ i Rangers rispondono con Fabio Silva che riceve la sfera da Lawrence e però non sorprende Trubin. Subito dopo gli scozzesi ci riprovano con Souttar ma il risultato resta immutato. Al 19′ il Benfica va a un soffio dal 2-2 con Neres che, servito da Bah, conclude a lato di un soffio. Il 2-2 dei lusitani si materializza però al minuto 22 con un’autorete di Goldson. Due minut dopo i padroni di casa potrebbero addirittura ribaltare l’esito della contesa ma il tiro di Di Maria su assist di Rafa in seguito a un’azione di contropiede termina a lato. Al 28′ Aursnes riceve da Neres e impega Butland. Benfica proteso alla ricerca del 3-2 che potrebbe farlo partire in condizioni di vantaggio in vista della gara di ritorno. Al 34′ i portoghesi hanno un nuovo sussulto con Di Maria ma il suo tiro è respinto. Al38′ il Benfica ci riprova con Otamendi ma il suo colpo di testa su corner battuto dal solito Di Maria termina alto. Al 45′ Rafa riceve di testa da Leonardo ma conclude in modo impreciso.

FRIBURGO- WEST HAM 1-0

Dopo averne subito due sconfitte sia all’andata in Germania (1-2) sia al ritorno in Inghilterra (2-0), è riuscito ad assaporare la vendetta. Per la prima volta da quando lo ha incontrato in quest’edizione dell’Europa League, il Friburgo riesce a stendere il West Ham. L’1-0 per i tedeschi è maturato al termine di una sfida ben giocata da ambo le parti e rende comunque il discorso qualificazione ai quarti ancora apertissimo per la sfida di ritorno. Il Friburgo parte di gran carriera rendendosi pericoloso sin dal primo minuto con un tiro centrale di Sallai su assist di Grifo, il portiere ospite Fabianski non ha pensieri. Il West Ham cerca di portarsi all’offensiva conquistando un paio di corner ma senza esiti apprezzabili. Al 12′ il Friburgo prova a rendersi pericoloso con Doan che, pescato da Hofler, da fuori area impegna Fabianski. Al 16′ gli inglesi replicano con Bowen che riceve da Paquetà ma non riesce a sorprendere Atubolu. La partita non ha un padrone e riserva continui capovolgimenti di fronte. Eggestein prova a fare decollare il Friburgo su assist di Hofler al 19′ ma, dal limite, spara alto. Al 22′ gli ospiti ci provano con un tiro dal limite di Kudus che riceve da Bowen ma spara alto. Al 23′ il Friburgo replica con un’incornata di Sallai che, su cross di Sildillia, conclude alto di poco. I tedeschi sono decisi a riscattare la doppia sconfitta subita dalla squadra di David Moyes nelle eliminatorie quando, nel gruppo A, quest’ultima si impose per 2-1 in terra teutonica e poi per 2-0 all’Olympic Stadium. Al 31′ il Friburgo ci prova con Holer ma Fabianski non si fa sorprendere. La partita continua a scorrere sui binari dell’equilibrio con le due squadre che giocano molto aperte e sono propense a punzecchiarsi ma non riescono a sfondare le rispettive porte. Su fronte opposto Bowen riceve da Kudus ma conclude centralmente. Al 32′ ancora il Friburgo a rendersi pericoloso con Doan ma Fabianski non ha pensieri. Non meglio va a Grifo al 35′ su assist di Eggestein. Il primo tempo all’Europa park va in archivio a reti bianche con le due squadre che hanno dato vita a un match piacevole con reciproci, costanti punzecchiamenti. La ripresa comincia all’insegna del West Ham con Kudus che al 2′ riceve da Coufal ma conclude centralmente. Il Friburgo replica un minuto dopo con Sallai ma anche in questo caso il tiro è respinto.Al 7′ il West Ham ha l’occasione più nitida di tutta la partita con Mavropanos che colpisce la traversa di testa sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti sembrano usciti meglio dagli spogliatoi e si rendono pericolosi in altre due occasioni con Kudus all’8′ e Coufal al 9′, nel primo caso il tiro è respinto da Atubolu, nel secondo si perde a lato. Il Friburgo prova a replicare all’11’ con Gunter che riceve da Doan ma conclude fuori misura. La partita riserva lo stesso andamento elevato della prima frazione. Al 14′ il Friburgo punge ancora con Grifo che riceve da Eggestein ma, dal limite, calcia fuori misura. Al 17′ il West Ham potrebbe passare in vantaggio ma l’incornata di Paqueta su cross di Kudus termina alta. E sempre quest’ultimo propizia due minuti dopo il tiro di Bowen su cui però Atubolu interviene bene. Al 24′ il West Ham ci prova con una punizione di Prowse ma la sfera esce a lato di molto. Il Friburgo risponde al 27′ con un’incornata di Gregoritsch su cross di Hofler ma Fabianski sventa senza problemi. Il batti e ribatti prosegue, al 31′ gli inglesi ci riprovano con Prowse il cui tiro centrale non crea problemi ad Atubolu. Al 31′ il Friburgo ha una buona occasione con Sallai che riceve da Gunter ma conclude a lato. Il gol dei tedeschi è però solo rimandato e giunge al minuto 36′ con Gregoritsch che riceve da Sallai e, da distanza ravvicinata, infila Fabianski.Al 39′ Eggestein, servito da Gunter, potrebbe raddoppiare ma conclude alto. Al 48′ Mavropanos potrebbe pareggiare per gli inglesi ma conclude a lato di testa. Il cannoneggiamento degli inglesi alla ricerca del pareggio nel finale prosegue il minuto successivo con Bowen il cui tiro di sinistro dal limite è respinto.Stesso discorso per una conclusione di Philips al 50′. Al 50′ Mavropanos conclude alto ed è la resa del West Ham. Il Friburgo può festeggiare.