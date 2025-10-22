Goleade per Psg e Barcellona, Arsenal poker all’Atletico

BARCELLONA- OLYMPIAKOS 6-1

Lo stop interno subito dal Paris Saint Germain esigeva un pronto riscatto. Il Barcellona lo ha trovato con gli interessi demolendo l’Olympiakos con un tennistico 6-1 e ottenendo così la seconda vittoria in Champions e prima in casa dopo quella esterna con il Newcastle .Rimasti con un uomo in meno per l’espulsione di Hezze al 12′ della ripresa per somma di ammonizioni, gli ellenici subiscono invece il secondo stop di fila dopo quello sul campo dell’Arsenal e restano a quota uno. Al 7′ Fermin Lopez riceve la sfera da Lamine Yamal e infila con un sinistro la porta di Tzolakis. Al minuto 38 è ancora lui, sempre di sinistro e questa volta su imbeccata di Dro Fernandez, a siglare il raddoppio. Al 5′ della ripresa El Kaabi riporterebbe sotto gli ospiti ma la sua rete è annullata dopo un consulto dell’arbitro svizzero Urs Schnyder con il Var. El Kaabi si rifà però trasformando poi il rigore concesso per un fallo di mano di Garcia nella propria area. Al 20′ Tzolakis stende fallosamente Rashford e i catalani beneficiano di un penalty. Dagli undici metri Lamine Yamal trasforma per il 3-1. Al 29′ un destro di Rashford su assist di Balde porta alla quaterna i padroni di casa. Due minuti dopo Fermin Lopez sigla la tripletta personale con una conclusione di sinistro su assist di Bardghji. Il 6-1 definitivo è opera di Rashford che realizza la doppietta personale con un destro dal limite dell’area.

KAIRAT- PAFOS 0-0

Nè vinti né vincitori tra i kazaki del Kairat e i ciprioti del Pafos. Primo punto per i padroni di casa dopo le nette sconfitte rimediate con Sporting Lisbona (1-4) e Real Madrid (0-5) ma conferma di una forte debolezza in fase realizzativa. Rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Correia dopo soli quattro minuti, i ciprioti sono al secondo pareggio per 0-0 in tre partite dopo quello sul terreno dell’Olympiakos e riscattano solo in parte l’ubriacante 1-5 subito lo scorso turno in casa dal Bayern Monaco.Anche per loro, come per gli avversari, vi è il problema di una forte crisi in zona offensiva. Brivido per i padroni di casa al 27′ della ripresa con un’autorete di Anarbekov, il direttore di gara, però, consultato il Var, lascia tutto come è e mantiene il verdetto di parità. Al 32′ è invece il Kairat ad andare a un passo dal vantaggio con una conclusione di destro da centro area di Arad su assist di Zaria che si stampa sul palo.

NEWCASTLE- BENFICA 3-0

Il brutto ricordo dell’esordio zoppicante con il Barcellona è alle spalle. Il Newcastle piega anche il Benfica per 3-0 dopo avere già mandato a vuoto l’Union Saint Gilloise e coglie la seconda vittoria consecutiva mantenendo per la seconda partita la porta inviolata. I portoghesi, invece, non riescono a pulire dallo zero la casellina dei punti in classifica e mettono un’altra tacca alla voce sconfitte dopo quelle con Qarabag e Chelsea. Al 32′ Gordon raccoglie la sfera da Murphy e porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro di sinistro. Al 25′ della ripresa Barnes finalizza nel modo migliore un contropiede di Pope segnando la rete del raddoppio. Al 38′ Barnes, su assist di Gordon, di destro sigla il definitivo 3-0.

BAYER LEVERKUSEN- PARIS SAINT GERMAIN 2-7

Si scrive Paris Saint Germain, si pronuncia schiacciasassi. I transalpini mandano in frantumi le velleità di gloria del Bayer Leverkusen sconfiggendolo nella sua tana per 7-2. Terza vittoria per i campioni in carica dopo quelle con Atalanta e Barcellona, mentre i teutonici restano a soli due punti frutto di altrettanti pareggi con Copenhagen e Psv Eindhoven. Al 7′ Pacho sbuca di testa su corner di Nuno Mendes e porta in vantaggio i transalpini detentori della competizione. Al 33′ i teutonici si complicano la vita perdendo Andrich, espulso per comportamento non regolamentare derivante da uno scatto nervoso di troppo. Al 37′ Zabarnyi commette fallo su Kofane, è espulso e procura il rigore ai teutonici.Dal dischetto Garcia trasforma riportando i padroni di casa in carreggiata. Il PSG, però, non se la dà per inteso e al 41′ si riporta in vantaggio con un sinistro di Douè in seguito a un’azione di contropiede condotta dall’ex Napoli Kvaratskhelia. Quest’ultimo, al minuto 44, con un destro dal centro dell’area, allarga il fossato a favore dei francesi sul 3-1. Al 48′ arriva addirittura il poker con Douè su contropiede di Hakimi, per lui è doppietta personale. Al 5′ della ripresa Nuno Mendes, su filtrante di Vitinha, segna il 5-1. Al minuto 9 Garcia, su assist di Grimaldo, riduce le distanze con un destro dal limite. Al minuto 21 Dembelè, su assist di Barcola, realizza il 6-2. Al 45′ Vitinha, con un destro da fuori area, confeziona il settebello.

COPENHAGEN- BORUSSIA DORTMUND 2-4

Voleva smaltire la delusione per la sconfitta in Bundesliga con il Bayern Monaco e ci è riuscito appieno. Dopo avere mandato a vuoto lo scorso turno gli spagnoli dell’Athletic Bilbao con un secco 4-1, il Borussia Dortmund riserva lo stesso trattamento in terra danese al Copenhagen, sia pure con punteggio leggermente diverso. Gli scandinavi sono ancora a secco di vittorie dopo il pareggio con il Bayer Leverkusen e la sconfitta con il Qarabag. Al 20′ Nmecha porta gli ospiti in vantaggio con un destro dal limite su assist di Bellingham. Al 33′ un’autorete di Anton consente ai danesi di portarsi in parità. Al 16′ della ripresa Lerager atterra Guirassy ed è rigore per i tedeschi. Dal dischetto Bensebaini non fallisce e il Borussia Dortmund ritorna in decollo. Al 31′ Nmecha porta al largo i gialloneri con un destro dal limite su suggerimento di Chukwumeka. Al 42′ Fabio Silva raccoglie la sfera da Bellingham e cala il poker. Il Copenhagen ottiene solo di accorciare le distanze per merito di Dadason di testa su cross di Suzuki al 45′.

VILLAREAL- MANCHESTER CITY 0-2

Seconda vittoria in tre partite di Champions per il Manchester City che manda al tappeto il Villareal assicurandosi il primo acuto in trasferta dopo il primo interno con il Napoli e il pareggio con il Monaco. Gli spagnoli sono ancora a secco di vittorie dopo lo stop con il Tottenham e il pareggio contro la Juventus. Al minuto 17 il solito Haaland riceve da Lewis e supera Luiz Junior per il vantaggio degli inglesi. Per lui si tratta della quarta rete in tre partite.Al 40′ Bernardo Silva raddoppia di testa su assist di Savinho.

ARSENAL- ATLETICO MADRID 4-0

Terza partita, terza vittoria. Dopo avere mandato a vuoto Athletic Bilbao e Olympiakos, l’Arsenal cala il tris mantenendo inviolata la propria porta anche contro l’Atletico Madrid. Gli iberici subiscono la seconda sconfitta in tre gare dopo quella contro un’altra inglese, il Liverpool e non bissano il successo contro l’Eintracht Francoforte. Al 12′ della ripresa Gabriel Magalhaes, di testa, su punizione di Rice, porta i Gunners in vantaggio. Al 19′ Gabriel Martinelli riceve la sfera da Lewis- Skelly e con un destro raddoppia. Al 22′ Gyokeres, con un destro da centroarea, sigla il 3-0. Il poker è servito al minuto 25 ancora per suo merito con un gol su azione di mischia da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner.