Formula 1

Gp Singapore: Russell torna a vincere. Dominio su Verstappen e McLaren

La scuderia di Woking si laurea campione dei costruttori, continua la crisi rossa

Ott 5, 2025
Lukas Raich, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Torna a splendere, sotto le luci intense (italiane) di Marina Bay, la Mercedes di George Russell autore di una splendida vittoria, un primato mai in discussione. Al secondo posto onclude l’altrettanto redivivo Max Verstappen, al quarto podio consecutivo e ancora in lotta con le dominanti McLaren (oggi terza e quarta, rispettivamente con Norris e col leader del campionato Piastri) per la conquista del titolo.

Il britannico su auto tedesca, partito in pole, ha preso subito il comando con decisione. Dietro, si è scatenato il caos: Lando Norris, forse ispirato da un film d’azione, ha provato a infilarsi su Oscar Piastri al via. C’è stato un contatto lieve, rumoroso, e qualche scambio abbastanza poco diplomatico via radio (“questa non è giusta!”, ha protestato Piastri).

Max ha invece adottato un comportamento più attendista nei primi momenti, sondando, aspettando, cercando l’apertura. E quando l’ha trovata, ci ha messo tutta la sua classe per capitalizzare.

Fase centrale: sorpassi, strategie e tensioni nel team McLaren

Con il passare dei giri, Russell ha mantenuto un ritmo solido, apparentemente immune alle insidie che affliggevano la concorrenza. Verstappen, pur con qualche momento in ombra, è rimasto lì dietro, pronto a sfruttare ogni minima distrazione.

Il duo McLaren ha continuato a litigare — in pista e sui microfoni del team. Piastri non ha digerito la manovra aggressiva di Norris e ha fatto capire che certe mosse non sono da “pilota cortese”.

Non che Norris si sia scusato: lui ha difeso il tutto come “hard racing”. Ah, la nobiltà del motorsport!

Ma il colpo di scena è arrivato: grazie all’ordine d’arrivo combinato (Norris terzo, Piastri quarto), le monoposto arancioni hanno matematicamente conquistato il titolo costruttori con sei gare d’anticipo. Una dichiarazione d’intenti mica da ridere.

Nel finale, Russell ha gestito il vantaggio con freddezza da veterano. Verstappen ha tentato una rimonta, ma non abbastanza per impensierire il britannico. Norris si è aggrappato al gradino inferiore del podio, e Piastri ha resistito al vento contrario del team.

Dietro di loro, è partita una lotta interessante per le posizioni a punti: l’alfiere italiano Kimi Antonelli ha chiuso quinto, a conferma del miglioramento della Mercedes e del suo ruolino di marcia personale, mentre lo “sprofondo rosso” Ferrari pare non aver fine: Leclerc sesto, Alonso settimo davanti a Lewis Hamilton, penalizzato a fine gara per ripetute uscite fuori pista nonostante la lontananza da posizioni ambiziose.

In conclusione, un fatto curioso: tutti i piloti partiti hanno anche concluso la gara. Non era successa spesso una cosa simile in F1. Gli investimenti in sicurezza compiuti dai team negli ultimi anni stanno dando i frutti desiderati, anche in circuiti tradizionalmente pericolosi come Singapore.

 

