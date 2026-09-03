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Gran Galà del Calcio 2026, Dimarco MVP e Fàbregas miglior allenatore

Set 3, 20262 Lettura

Il Gran Galà del Calcio AIC 2026 incorona i protagonisti della Serie A 2025/26. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Serie A ha celebrato giocatori, allenatori e società che hanno lasciato il segno nell’ultima stagione. Il riconoscimento più importante è finito nelle mani di Federico Dimarco, eletto MVP, mentre Cesc Fàbregas ha conquistato il premio riservato al miglior allenatore.

Dimarco è l’MVP della Serie A

La notte milanese porta soprattutto la firma di Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter è stato premiato come miglior calciatore della Serie A 2025/26 dopo una stagione caratterizzata anche dal suo record personale di assist. Il nerazzurro ha sottolineato l’importanza del riconoscimento, rilanciando immediatamente le proprie ambizioni per la nuova annata.

L’Inter festeggia anche Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, inseriti insieme a Dimarco e Marco Palestra nella miglior linea difensiva del campionato. A centrocampo spazio invece a Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay e Luka Modrić.

Nel reparto offensivo il tridente scelto è composto da Donyell Malen, Nico Paz e Lautaro Martinez. Malen porta a casa anche il riconoscimento di miglior attaccante, mentre Mile Svilar viene incoronato miglior portiere della stagione.

Fàbregas guida la festa del Como

Tra i grandi protagonisti del Gran Galà del Calcio 2026 c’è il Como. Cesc Fàbregas è stato eletto miglior allenatore della Serie A 2025/26, premio consegnato dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il tecnico spagnolo ha ricordato il percorso costruito con una squadra giovanissima, sottolineando la volontà di continuare a crescere.

Serata speciale anche per Nico Paz, premiato tra i protagonisti assoluti della stagione, e per Mattia Liberali, riconosciuto come miglior giovane della Serie B 2025/26 dopo l’ottimo campionato disputato prima del trasferimento al Como.

A completare il quadro dei riconoscimenti individuali c’è Maurizio Mariani, scelto come miglior arbitro della passata stagione.

Inter società dell’anno, Conceição firma il gol più bello

Un altro premio prestigioso finisce nella bacheca dell’Inter, nominata miglior società della stagione. A ritirarlo è stato il presidente Giuseppe Marotta, che ha ribadito le ambizioni europee del club nerazzurro e la volontà di continuare a puntare in alto anche in Champions League.

Il pubblico ha invece scelto Francisco Conceição per il gol più bello della stagione: a conquistare il riconoscimento è stata la rete realizzata dal portoghese contro la Roma. Il giocatore della Juventus ha definito quella giocata un gesto istintivo, ricevendo il premio dalle mani di Alessandro Del Piero.

La serata ha avuto anche un forte valore celebrativo. Gli Azzurri campioni del mondo nel 2006 sono stati omaggiati a vent’anni dal trionfo di Berlino, mentre Fabio Capello, Demetrio Albertini e Alessandro Costacurta hanno partecipato al tributo dedicato a Franco Baresi.

Lautaro giura fedeltà all’Inter

Il Gran Galà è stato anche l’occasione per parlare di presente e futuro. Lautaro Martinez ha commentato le indiscrezioni sull’interesse del Barcellona, ribadendo la propria volontà di restare a Milano e continuare il suo percorso con l’Inter.

Dimarco, invece, ha affrontato il tema del rinnovo spiegando che non ci sono ancora stati passi concreti, preferendo però concentrare l’attenzione sui prossimi impegni dei nerazzurri.

Sul fronte Juventus, Conceição ha evidenziato il buon avvio della squadra e l’importanza di trasformare il lavoro svolto in allenamento in risultati sul campo. Malen e Svilar, infine, hanno frenato sulle ambizioni Scudetto della Roma: il lavoro con Gasperini procede nella direzione giusta, ma per parlare di titolo è ancora presto.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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