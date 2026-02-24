Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Griezmann, chiamata dalla MLS: contatti in corso con l’Atlético

Secondo una clamorosa indiscrezione, l’attaccante francese potrebbe lasciare il club di Simeone

Feb 24, 20262 Lettura
SALZBURG, AUSTRIA - JANUARY 29: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates Giuliano Simeone and Julian Alvarez of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between FC Salzburg and Atletico de Madrid at Stadion Salzburg on January 29, 2025 in Salzburg, Austria. (Photo by Jan Hetfleisch - UEFA/UEFA via Getty Images)

La stagione dell’Atlético Madrid si può considerare come un’incognita da qui a fine stagione, in cui non si può mai sapere quello che potrà succedere nelle prossime settimane. Con l’acquisto di Lookman nel corso della sessione invernale e risultati altalenanti in tutte le competizioni, il ‘Cholo’ sta comunque portando avanti la sua teoria calcistica, che da tanti anni ha trasmesso in Spagna. Le ultime voci su un suo possibile addio, tornando all’Inter a 27 anni di distanza dalla stagione 1998-1999, sono solo dei ‘rumor’, ma al momento nulla si è concretizzato, con Chivu che oggi avrà un match delicato di Champions League contro il Bodo Glimt, e tutto il contorno può interessare solo il minimo indispensabile.

Occhio Simeone, Griezmann in bilico: la sua carriera a Madrid

Quello che è emerso nelle ultime ore, è un altro saluto possibile a fine stagione di un pupillo proprio del tecnico argentino, che ha vestito anche la maglia del Barcellona nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Stiamo parlando di Antoine Griezmann, attaccante francese, campione del Mondo con la propria nazionale nel 2018 e vice-campione d’Europa nel 2016, protagonista indiscusso, perdendo però la finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Pescato dalla Real Sociedad nel lontano 2014, strappandolo per 30 milioni di euro, il classe ’91 ha debuttato con i ‘Colchoneros’ il 25 agosto dello stesso anno contro il Rayo Vallecano in trasferta, match terminato 0-0 alla prima giornata della ‘Liga’. Con il passare del tempo l’attaccante ha conquistato diversi trofei con Simeone, tra cui la Supercoppa di Spagna, l’Europa League e la Supercoppa Uefa contro il Real Madrid. A livello individuale si è reso protagonista con un palmarès particolare, resosi protagonista anche con la propria nazionale, con la rete realizzata nella finale 2018 tra Francia e Croazia.

Griezmann lascia il calcio europeo? Momenti di riflessione per il francese

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, però, la lunga esperienza con l’Atlético Madrid può essere definitivamente conclusa. L’entourage del calciatore e la società spagnola, infatti, hanno ricevuto dei contatti con una squadra dell’MLS. Stiamo parlando dell’Orlando City, squadra che milita nella ‘Major League Soccer’ dal 2015, il massimo livello del campionato nordamericano. Le notizie fanno trapelare un possibile colloquio nelle prossime settimane per chiudere definitivamente l’accordo e raggiungere così Messi in America da avversario dopo essere stati compagni di squadra al Barça. In totale, nel campionato spagnolo, ha totalizzato 552 presenze nel campionato spagnolo, con 204 gol e 27 assist. In Coppa del Re e Supercoppa di Spagna, invece, sono 66 le volte in cui è stato significativo. Ha partecipato a match europei, con 115 partecipazioni (comprese qualificazioni) e un totale di 43 reti e 15 passaggi decisivi. In Europa League 3 apparizioni e 4 assist e tanto altro.

Insomma, un giocatore raro e difficile da trovare con un sinistro formidabile e qualità indiscusse. Ora però è arrivato il momento di decidere il finale della sua carriera, se ritirarsi dove si è cresciuti calcisticamente, o altrove per respirare aria nuova, ma con livello inferiore rispetto a quello europeo. Comunque vada, a prescindere dalla sua decisione finale, bisogna essere grati per aver visto per così tanto tempo un calciatore con tanto talento, capace di far emozionare ed incantare i propri tifosi e non solo attraverso le sue giocate fuori dal normale.

