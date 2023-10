Griezmann trascina l’Atletico, pari Barça, Real Sociedad beffata

Il Villareal (una sola vittoria nelle ultime 5), stecca in casa contro il sorprendente Las Palmas che si accomoda al 10° posto in classifica. I canari vanno sul doppio vantaggio nel corso della gara, i padroni di casa accorciano le distanze al 92’. Le reti dell’incontro hanno visto protagonisti Coco e Cardona a cavallo dell’intervallo per il Las Palamas. Per il Villareal ha realizzato Gerard Moreno. Situazione complicata in classifica per il submarino amarillo.

Scoppiettante Atletico – Real Sociedad. La partita si decide nell’ultima frazione di gara a vantaggio dei rojiblancos. Lino porta in vantaggio i colchoneros al 22’. Oyarzabal, per la Real, pareggia i conti al 73’. Sul finire di gara, all’89’, Griezmann trasforma un calcio di rigore e permette al Cholo di conseguire un’altra vittoria estremamente complicata di questa parte di stagione. Gara ricca anche di legni colpiti: due per l’Atletico, uno per la Real Sociedad.

Due a due tra Celta e Getafe in una partita a senso unico a favore dei padroni di casa, anche se alla fine il Getafe riesce a portare a Madrid un punto. Due tiri in porta per gli azulones di Bordalas e due goal. Il Getafe è rimasto in 10 uomini presto, alla mezz’ora (espulsione di Duarte) e questo ha accentuato il carattere difensivista della formazione madrilena. Il Celta ha dovuto mettere l’assedio all’area avversaria, e calciare 11 volte, per ottenere il risultato. Le reti dell’incontro sono state messe a segno da Borja Mayoral per il vantaggio del Getafe. Pareggio dei galiziani di Bamba. Nuovo vantaggio ospite con Greenwood al 33°. La rete del definitivo pari del Celta è di Larsen.

Partita ricca di spunti tra Alavés e Betis e riparto di punti in un botta e risposta nel giro di pochi minuti. Vantaggio del Betis con Ayoze Perez al 32’ su errore del portiere avversario (mancata presa). Pareggio dell’Alavés su autorete di Bellerin al 35’. L’Alavés avrebbe meritato certamente di più, ma non è riuscito a concretizzare quanto creato. Il Betis è rimasto in 10 uomini nel recupero del secondo tempo per l’espulsione di Willian José.

Pari anche tra Granada, penultimo in classifica, e Barcelona. Sono passati appena 18 secondi quando Bryan, autore di una doppietta, porta in vantaggio i locali. Palla persa a centrocampo, Koundé esce in contro tempo, Bryan conclude e Ter Stegen va giù in ritardo. Il Barça attacca, ma è il Granada che va a segno alla seconda occasione. Altro contropiede, Koundé ancora una volta superato, e Bryan ringrazia per la seconda volta. Yamal dimezza lo svantaggio per i blaugrana, diventando così il calciatore più giovane della storia della Liga a segnare in campionato. La rete del 2 a 2 arriva a 5 dalla fine con Roberto su assist di Balde. Al 92’ annullata al blaugrana Joao Félix la rete della vittoria per posizione di fuorigioco attivo di Ferran.