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Champions League

Guendouzi choc dopo Lione-Fenerbahce: gesto ai tifosi e maxi rissa

Ago 27, 20262 Lettura

Il Fenerbahce batte il Lione 2-1 e conquista l’accesso alla League Phase di Champions League dopo il pareggio della gara d’andata. Una serata europea ad altissima tensione, segnata anche dal gol dell’ex Lazio Vedat Muriqi, si trasforma però in caos dopo il triplice fischio. Al centro delle polemiche finisce soprattutto Matteo Guendouzi, bersagliato dai tifosi francesi e protagonista di provocazioni che precedono una maxi rissa all’ingresso del tunnel.

Fenerbahce avanti, Muriqi protagonista

Sul campo il Fenerbahce riesce a completare la missione playoff imponendosi 2-1 sul Lione. Dopo l’equilibrio dell’andata, la formazione turca trova le giocate decisive e strappa il pass per la fase principale della Champions. Tra i protagonisti c’è Muriqi, ex attaccante della Lazio, che lascia il segno in una sfida giocata su ritmi elevati e in un’atmosfera particolarmente ostile.

La tensione, infatti, accompagna la partita fin dalle ore precedenti al calcio d’inizio. Nel mirino del pubblico di casa c’è soprattutto Guendouzi, ex giocatore dell’Olympique Marsiglia, storico rivale del Lione.

Guendouzi provoca i tifosi del Lione

Al termine dell’incontro Guendouzi racconta di essere stato insultato pesantemente insieme alla propria famiglia. Il centrocampista risponde alle contestazioni celebrando la vittoria con un gesto associato al rapper marsigliese Jul e urlando “Allez l’OM!” verso gli spalti.

La situazione degenera ulteriormente quando il francese, prima di dirigersi negli spogliatoi, si rende protagonista di un altro gesto provocatorio rivolto ai tifosi. Mentre viene accompagnato verso il tunnel e abbracciato da Milan Skriniar, un componente dello staff del Lione si avvicina: ne nasce un confronto immediato e l’uomo viene allontanato con una spinta.

Maxi rissa nel tunnel, coinvolto anche Openda

È la scintilla che fa esplodere il parapiglia. All’ingresso del tunnel si radunano giocatori e componenti degli staff delle due squadre, con decine di persone coinvolte nella confusione.

Tra i protagonisti finisce anche Lois Openda. Secondo le ricostruzioni riportate dai media turchi, l’attaccante belga avrebbe avuto un acceso confronto con l’addetto stampa del Fenerbahce, Oguz Huseyinogullari. Le immagini mostrano Openda dirigersi verso di lui, arrivare a un duro faccia a faccia e successivamente allontanarlo con una spinta.

Il Fenerbahce può dunque festeggiare la qualificazione alla League Phase di Champions League, ma quanto accaduto dopo il fischio finale rischia di lasciare conseguenze. Gli episodi potrebbero finire all’attenzione degli organi disciplinari, con Guendouzi e i protagonisti della rissa potenzialmente esposti a provvedimenti.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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