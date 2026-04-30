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Champions League

Gyokeres illude i Gunners, Julian Alvarez risponde su rigore: ritorno decisivo

Al Metropolitano sono due tiri dagli undici metri a tenere in equilibrio la semifinale: sarà decisivo il ritorno

Apr 30, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 29: Johnny Cardoso of Atletico de Madrid is challenged by Bukayo Saka of Arsenal during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATL MADRID-ARSENAL 1-1
44’ Gyokeres, 56’ Julian Alvarez

Finisce 1-1 al Metropolitano l’andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. I Gunners passano al 44’ con il rigore di Gyokeres, ma nella ripresa i Colchoneros reagiscono e pareggiano al 56’ con un penalty trasformato da Julian Alvarez. Tutto si deciderà martedì 5 maggio all’Emirates di Londra.

In un Metropolitano infuocato, l’Atletico parte con intensità e sfiora il vantaggio con Julian Alvarez, fermato da Raya dopo una splendida giocata personale. L’Arsenal risponde con Madueke e alza il pressing, mettendo in difficoltà la costruzione dei Colchoneros. L’episodio chiave arriva al 44’: Hancko interviene su Gyokeres in area, l’arbitro assegna il rigore e lo svedese firma lo 0-1.

Nella ripresa cambia il ritmo dell’Atletico. Alvarez sfiora il pari su punizione, poi il Var richiama Makkelie per un tocco di mano di White: dal dischetto l’argentino non sbaglia e fa 1-1. Griezmann colpisce la traversa, Lookman spreca una grande occasione e Raya salva ancora su Alvarez. Nel finale, un rigore inizialmente concesso all’Arsenal per fallo su Eze viene revocato dopo revisione Var. Oblak evita il sorpasso su Mosquera e il risultato resta in equilibrio. La qualificazione alla finale della Puskas Arena di Budapest passerà dall’Emirates.

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