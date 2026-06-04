Haaland al Real? Riquelme lancia la bomba, City e agente smentiscono

La campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid si infiamma con un annuncio destinato a far discutere. Enrique Riquelme, sfidante di Florentino Pérez, ha assicurato di avere già raggiunto un’intesa con Erling Haaland, promettendo ai tifosi una squadra ancora più competitiva. Una dichiarazione che ha però trovato immediate e dure smentite.

Riquelme punta sul colpo Haaland

Nel pieno della corsa alla guida del club madrileno, Riquelme ha scelto una strategia ad alto impatto mediatico. L’imprenditore ha mostrato presunti documenti che attesterebbero un accordo con il centravanti norvegese e ha persino esibito una maglia del Real Madrid 2026/27 con il nome di Haaland e il numero 9. Non solo: tra gli obiettivi indicati figura anche Rodri, profilo considerato ideale per rafforzare il centrocampo e inaugurare una nuova era galattica.

Arrivano le smentite da City e entourage

L’entusiasmo generato dall’annuncio è stato però rapidamente raffreddato. Rafaela Pimenta, agente dell’attaccante, e il padre del giocatore hanno definito infondate le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Anche il Manchester City è intervenuto ufficialmente, ribadendo che non esiste alcuna trattativa per la cessione del norvegese. Una presa di posizione netta che alimenta i dubbi sulla reale consistenza dell’operazione e trasforma il caso Haaland in uno dei temi più caldi della campagna elettorale madridista.