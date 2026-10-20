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ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Erling Haaland #9 of Manchester City celebrates and acknowledges fans following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Haaland compra casa ad Abu Dhabi: quanto vale la villa di lusso del bomber

Ott 20, 20261 Lettura

Erling Haaland rafforza il suo legame con il Manchester City e Abu Dhabi, questa volta lontano dal campo. Il centravanti norvegese ha acquistato una villa di lusso nel Manchester City Yas Residences by Ohana, il primo progetto residenziale al mondo legato al marchio del club inglese. L’operazione è stata ufficializzata da Ohana Development il 12 ottobre 2026, mentre il 19 ottobre è stata avviata la vendita della seconda fase.

Quanto vale la nuova villa di Haaland

La proprietà scelta dal bomber dispone di cinque camere da letto. Il prezzo effettivamente pagato resta riservato, ma le ville della stessa tipologia hanno un valore medio di 10,7 milioni di dirham, circa 2,9 milioni di dollari. Nel complesso avrà una casa anche il padre Alfie Haaland, ex calciatore del City.

Il legame tra Manchester City e Abu Dhabi

Il progetto comprende oltre 2.000 residenze e un investimento annunciato di 15 miliardi di dirham. Tra le strutture previste figurano una Manchester City Academy, campi sportivi e centri dedicati al recupero fisico. Anche Pep Guardiola è coinvolto come ambasciatore del progetto. L’acquisto di Haaland diventa così un nuovo simbolo del rapporto tra il club inglese e Abu Dhabi, sempre più forte anche fuori dal calcio.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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