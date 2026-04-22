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Premier League

Haaland stende il Burnley: il City aggancia l’Arsenal al comando

Nelle partite della 34^ giornata, turno infrasettimanale, di Premier League Haaland stende il Burnley: il City del maestro Guardiola, torna in vetta, da agosto, e aggancia l’Arsenal, dell’allievo Arteta, ma è primo per differenza reti: ora sono i Gunners a dover rincorrere. Nell’altra partita della serata Bornemouth-Leeds tante emozioni e funambolico pari ricco di gol: 2-2.

Apr 22, 20263 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’anticipo della 34^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, vale il primo posto in classifica per il Manchester City. Impegnata nel weekend nella semifinale di FA Cup contro il Southampton, la formazione di Guardiola apre la propria settimana battendo 1-0 il Burnley a Turf Moor grazie a Haaland e aggancia così in vetta l’Arsenal, che dovrà rispondere sabato contro il Newcastle di Tonali, a quota 70 punti. I Citizens guidano però la classifica in virtù del numero maggiore di gol segnati rispetto ai Gunners (66 contro 63). Nell’altra sfida di serata è, invece, 2-2 tra Bournemouth e Leeds. Tutti e quattro i gol sono arrivati tutti nella ripresa: Kroupi al 60’ minuto e Rayan all’86’ minuto vanno in rete per le Cherries, mentre i Peacocks esultano all’autogol di Hill al 68’ minuto e al pareggio all’ultimo respiro di Sean Longastaff al 97’ minuto.

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-1

Reduce dalla fondamentale vittoria nello scontro diretto contro l’Arsenal, il Manchester City torna in campo a Turf Moor per anticipare il 34° turno di Premier League, visto che nel weekend sarà impegnato a Wembley nella semifinale di FA Cup contro il Southampton. Gli Sky Blues impattano il match con estrema convinzione, tanto che al 4’ minuto Dubravka è già costretto a deviare sulla traversa un tiro di Cherki. Passano pochi secondi e a portare gli ospiti sull’1-0 ci pensa allora Haaland in campo aperto, con il norvegese che colpisce poi anche un palo al 55’ minuto. Il triplice fischio ufficializza quindi il successo del City, che aggancia l’Arsenal in vetta alla classifica: entrambe le formazioni hanno 70 punti e una differenza reti di +37 ma a premiare momentaneamente Guardiola sono le reti segnate (66 contro 63). Ora toccherà ai Gunners rispondere sabato contro il Newcastle, con i Citizens che avranno poi sempre da recuperare la partita contro il Crystal Palace.

BORNEMOUTH-LEEDS 2-2

Nell’altra partita della serata il Leeds rimonta due volte il Bournemouth e tiene vive le speranze salvezza. Partita abbastanza lenta nella prima frazione di gioco: il primo tiro nello specchio della porta è arrivato solamente intorno alla mezz’ora, al 32’ minuto: il tentativo dalla distanza di Adrien Truffert con il destro era troppo debole e il portiere ha bloccato senza problemi. Poco dopo è arrivata la prima vera occasione per il Leeds, con Brenden Aaronson che ha saltato due difensori delle Cherries ma si è visto negare il gol da Đorđe Petrović. Il Bournemouth è andato a un passo dal vantaggio prima dell’intervallo, con Brooks che in scivolata ha trovato la risposta di Karl Darlow. Ma Marcus Tavernier ha calciato fuori sulla ribattuta. Poco dopo l’inizio della ripresa, brivido per il Leeds: Pascal Struijk ha sfiorato il palo su punizione di Scott, poi il centrocampista dei rossoneri ha calciato alto con maggiore convinzione. Struijk si è poi opposto con il corpo al tiro di Ryan Christie, deviando in angolo mentre la squadra di Andoni Iraola aumentava la pressione, che ha portato i suoi frutti al 60’ minuto: Senesi recupera palla a centrocampo, si libera di Gabriel Gudmundsson e si lancia in avanti servendo in profondità Kroupi, il cui tiro, deviato da Rodon, beffa Darlow. L’ex Napoli e Milan, Okafor, colpisce un palo. Ma il Leeds trova praticamente subito il gol del pareggio che nasce da una lunga rimessa laterale non allontanata: Hill devia nella propria porta un cross teso di Gnonto. Rayan si vede respingere una conclusione poco dopo il suo ingresso. Ma il brasiliano riesce a rifarsi con un tocco istintivo che ha indirizza verso la porta il cross di un altro subentrato: Tyler Adams, al minuto 86. Dopo che Evanilson si vede annullare un gol, il Bournemouth subisce un’altra beffa clamorosa: Longstaff al fotofinish, al 97’ minuto, realizza la rete che costringe le Cherries ad accontentarsi del pareggio. Ma che comunque porta a 14 la striscia di imbattibilità -record in Premier League- e permette loro di superare il Chelsea in classifica. Il risultato consente al Leeds di allungare a sette la serie di partite senza sconfitte in tutte le competizioni, garantendo così ai Whites di presentarsi a Wembley per la semifinale di FA Cup contro il Chelsea con la certezza di aver raggiunto quota 40 punti in Premier League.

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