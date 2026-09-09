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PORTO, PORTUGAL - SEPTEMBER 08: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between FC Porto and Manchester City at Estadio do Dragao on September 08, 2026 in Porto, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Haaland trascina il City: vittorie per Dortmund e Aston Villa

Set 9, 20262 Lettura

La prima giornata della League Phase di Champions League parte subito nel segno dei gol e dello spettacolo. Il Manchester City di Enzo Maresca espugna l’Estádio do Dragão superando 2-0 il Porto di Francesco Farioli, con Erling Haaland ancora una volta protagonista assoluto. Vittorie importanti anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, mentre il Lille di Davide Ancelotti si arrende in casa al Real Betis.

Haaland lancia il Manchester City, Guirassy trascina il Dortmund

Il City deve faticare più del previsto per piegare il Porto. Nel primo tempo la squadra di Maresca crea diverse occasioni, ma trova sulla propria strada un ottimo Diogo Costa, decisivo soprattutto sui tentativi di Haaland. La resistenza dei portoghesi crolla però in avvio di ripresa: al 47’ Enzo Fernandez disegna un cross perfetto e Haaland di testa firma l’1-0.

Farioli prova a cambiare la partita inserendo al 73’ Santiago Gimenez al posto dell’ex Milan André Silva, ma il Porto non riesce a trovare il pareggio. Nel recupero arriva invece il colpo definitivo del City: al 91’ Haaland segna ancora, completa la doppietta personale e chiude il match sul 2-0.

Gol ed emozioni anche al Westfalenstadion, dove il Borussia Dortmund supera 3-2 il Villarreal. Dopo il palo colpito da Nwaneri al 51’, i tedeschi passano due minuti più tardi grazie allo sfortunato autogol dell’ex Juventus Renato Veiga. Gli spagnoli reagiscono e al 67’ trovano il pareggio con il colpo di testa di Mourino.

Nel finale emerge però Guirassy. L’attaccante riporta avanti il BVB all’80’ e cinque minuti dopo trasforma il rigore del 3-1, completando la sua doppietta personale. Il Villarreal accorcia nel recupero grazie a un autogol dello stesso Guirassy, ma il 3-2 non cambia l’esito della sfida.

Aston Villa corsaro, il Lille cade contro il Betis

Successo esterno anche per l’Aston Villa di Unai Emery, che passa 3-2 sul campo del Club Brugge al termine di una partita ricca di emozioni. McGinn apre le marcature all’11’, Vetlesen risponde al 19’, ma gli inglesi accelerano nuovamente prima dell’intervallo. Buendia al 22’ e Jackson al 43’ portano i Villans sul 3-1. Nella ripresa Tresoldi accorcia su rigore al 61’, senza però riuscire a completare la rimonta belga.

Basta invece una rete all’AEK Atene per battere 1-0 il Lask. A decidere la gara è Marin, ex Cagliari ed Empoli, a segno al 21’. Nella ripresa Jovic trova anche il possibile raddoppio, ma la rete dell’ex Milan viene annullata per fuorigioco.

Serata decisamente più complicata per il Lille di Davide Ancelotti, sconfitto 3-2 in casa dal Real Betis. I francesi vanno a segno con Ueda e Alexandro, mentre gli spagnoli rispondono con la doppietta di Bartra e la rete decisiva di Parrott al 53’. A complicare ulteriormente il finale del Lille arriva l’espulsione di Ethan Mbappé al 55’, punito per una gomitata ai danni dell’ex Napoli Natan.

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