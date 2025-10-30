Harakiri Lione, frenano PSG e Marsiglia, vince il Monaco

Il turno infrasettimanale di Ligue 1 ha confermato di come il campionato francese sia, attualmente, il più equilibrato in Europa. Sono infatti sei le squadre in due punti in vetta: il PSG rimane in testa nonostante il mezzo passo falso in trasferta contro il Lorient, che frena la corsa dei campioni in carica, costringendo gli uomini di Luis Enrique a non andare oltre l’1-1: a Nuno Mendes risponde infatti Igor Silva due minuti dopo. Da segnalare l’infortunio di Douè. Nelle partite serali, è show a Parigi, sponda Paris FC, con il Lione che butta via due punti. La squadra di Fonseca, avanti 0-3 grazie al goal in apertura di Tolisso e alla doppietta di Suic, si fa raggiungere sul 3-3 con i goal di Camara, Kebbal e Marchetti.

Stessa sorte è toccata al Marsiglia di De Zerbi, che non va oltre il 2-2 in casa contro l’Angers. Ospiti che vanno in vantaggio a metà del primo tempo grazie al goal di Cherif, e avrebbero trovato anche il raddoppio con Egan-Riley, poi annullato dal VAR. Da lì, la partita si sposta totalmente dalla parte degli uomini di De Zerbi, che ribaltano con una doppietta di Vaz, ma è Camara al 96’ a rovinare i piani di primato per il Marsiglia, per il 2-2 finale. Vittoria facile per lo Strasburgo, in casa con l’Auxerre. Succede tutto nel secondo tempo, con il vantaggio del solito Panichelli che viene legittimato dai goal di Nanasi e Barco, per il 3-0 finale.

Calcio-spettacolo invece in quel di Nantes, con il Monaco che sbanca per 3-5 portando a casa i tre punti. Vantaggio monegasco ad opera di Coulibaly, raggiunto da Guirassy, che, grazie alla doppietta personale, rimette in pari anche il goal del momentaneo 1-2 di Balogun. Vantaggio ospite in apertura di secondo tempo grazie ad Akliouche, ed è poi Golovin a firmare prima il 2-4 e poi il 3-5, rendendo inutile il goal del 3-4 ad opera di Mohamed. Nelle altre partite, imprese di Nizza e Metz che stendono per 2-0 rispettivamente Lille e Lens, mentre il Le Havre regola il Brest per 1-0. Pareggio spettacolare tra Rennes e Tolosa, 2-2 finale.