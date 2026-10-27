Harry Kane, dal rifiuto dell’Arsenal al Pallone d’Oro: curiosità e segreti del bomber inglese

Harry Edward Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026 mettendo la ciliegina sulla sua carriera. Il classe 1993 è diventata una bandiera calcistica del Tottenham e, nonostante le reti che piovevano a grappoli, è riuscito a vincere il suo primo trofeo nel 2024 quando con il Bayern Monaco ha conquistato la Bundesliga. Il secondo campionato è stato vinto la stagione successiva, con i bavaresi è riuscito a conquistare anche due supercoppe nazionali ed una DFB-Pokal. La scarpa d’oro dello scorso anno e la sua eccezionale professionalità sono state decisive per la conquista dell’ambito premio, che lo certifica come miglior calciatore dell’intero pianeta. Basti pensare che nel 2014, negli ultimi scampoli finali di Tottenham -Asteras Tripolis giocò in porta per sostituire Lloris che era stato espulso (in quel match segnò una tripletta e subì un gol da calcio di punizione); questo per dimostrare l’ennesima volta la sua duttilità e la sua generosità sul terreno di gioco. Non tutti, però, conoscono altre curiosità del campione britannico come ad esempio i suoi inizi sui campi di gioco del Regno Unito.
I primi passi nel calcio e l’amore per Katie
All’età di otto anni giocò una stagione nel settore giovanile dell’Arsenal – dopo aver vestito la maglia del Ridgeway Rovers – ma i gunners non lo confermarono perché consideravano il ragazzo poco agile e fisicamente non idoneo; l’ironia della sorte volle che poi diventò un punto fisso del Tottenham, due anni dopo vestì la maglia degli Hotspurs. In ventitré partite contro l’Arsenal ha siglato sedici gol e dispensato tre assist. Nella sfera privata il centravanti è molto riservato e non ha grilli per la testa, è infatti legato sentimentalmente con Katie Goodland – la sua fidanzata dai tempi della scuola. Il loro rapporto è certificato da una foto scattata nel 2005 durante il lancio promozionale della David Beckham Academy (ancora non erano famosi).
La famiglia e i suoi miti
Oltre alla sua famiglia, la figura che ha ispirato Harry Kane è il giocatore di football americano Tom Brady. La storia di questo atleta ha spinto il calciatore ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà, la motivazione e la tenacia sono stati fondamentali nella carriera del numero nove. All’inizio della carriera, nonostante i numerosi prestiti, ha sempre dimostrato di poter dare quel qualcosa in più al mondo del calcio. Per questo motivo ha chiamato uno dei suoi labrador Brady, il secondo risponde al nome di Wilson in nome del quarterback Russell Wilson. Kane è nipote d’arte, ed è vissuto sempre con lo sport tra le mura di casa. Niente a che fare con il calcio, perché suo nonno Eric Hogg fu un grandissimo giocatore di cricket.
L’Inghilterra nel cuore
La professionalità è stata, quindi, sempre al primo posto per il centravanti dei bavaresi tanto che durante la stagione evita di bere alcolici per non inficiare la propria condizione fisica. La ragione che supera la tradizione in questo caso, visto che Kane è originario dell’Irlanda (il padre Maurice Kane è originario di Galway ed il numero nove ha messo in conto di poter vestire la maglia della nazionale irlandese da giovanissimo). Scelta ponderata e visionaria visto che nel 2019 ha ricevuto da Buckingham Palace l’onorificenza per meriti sportivi. A Waltham Forest è un idolo indiscusso tanto che nel 2019 è stata costruita una statua in bronzo – dal valore di circa settemila dollari – ma è stata tenuta nascosta per diversi anni visto che non si riusciva a trovare un posto sicuro per metterla a disposizione dei tifosi. Oltre al calcio una sua grande passione è il golf ed anche lì è un buonissimo giocatore.
Harry Kane, dal rifiuto dell’Arsenal al Pallone d’Oro: curiosità e segreti del bomber inglese
Harry Edward Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026 mettendo la ciliegina sulla sua carriera. Il classe 1993 è diventata una bandiera calcistica del Tottenham e, nonostante le reti che piovevano a grappoli, è riuscito a vincere il suo primo trofeo nel 2024 quando con il Bayern Monaco ha conquistato la Bundesliga. Il secondo campionato è stato vinto la stagione successiva, con i bavaresi è riuscito a conquistare anche due supercoppe nazionali ed una DFB-Pokal. La scarpa d’oro dello scorso anno e la sua eccezionale professionalità sono state decisive per la conquista dell’ambito premio, che lo certifica come miglior calciatore dell’intero pianeta. Basti pensare che nel 2014, negli ultimi scampoli finali di Tottenham -Asteras Tripolis giocò in porta per sostituire Lloris che era stato espulso (in quel match segnò una tripletta e subì un gol da calcio di punizione); questo per dimostrare l’ennesima volta la sua duttilità e la sua generosità sul terreno di gioco. Non tutti, però, conoscono altre curiosità del campione britannico come ad esempio i suoi inizi sui campi di gioco del Regno Unito.
Bruno Bertucci
Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.