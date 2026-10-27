Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026: battuti Mbappè e Yamal

Harry Kane è il vincitore del Pallone d’Oro 2026. Il centravanti del Bayern Monaco, 33 anni, conquista per la prima volta il prestigioso riconoscimento individuale, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Una stagione straordinaria per il capitano dell’Inghilterra, protagonista di 73 reti complessive, di cui 61 con il Bayern e 12 in nazionale. Con i bavaresi ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca, mentre al Mondiale ha trascinato i Tre Leoni al terzo posto con sei gol. Kane diventa così il quinto inglese a vincere il premio dopo Matthews, Charlton, Keegan e Owen, succedendo nell’albo d’oro a Ousmane Dembélé.

La classifica e la dedica di Kane

Nella top ten figurano anche Rodri, Kvaratskhelia, Olise, Messi, Dembélé, Haaland e Fabian Ruiz. Emozionato sul palco del London Palladium, Kane ha dedicato il successo ai compagni del Bayern, al tecnico Vincent Kompany e alla nazionale inglese. Un ringraziamento speciale anche al Tottenham, club fondamentale per la sua crescita, e alla famiglia. «Ho lottato per essere il migliore», ha dichiarato il centravanti, sottolineando quanto l’esperienza in Germania lo abbia fatto maturare come calciatore e leader.

L’elenco completo dei premi assegnati durante la cerimonia

Pallone d’Oro femminile – Alexia Putellas (Spagna, FC Barcelona/London City Lionesses FC)

Pallone d’Oro maschile – Harry Kane (Inghilterra, FC Bayern Monaco)

Giovane talento femminile dell’anno – Vicky López (Spagna, FC Barcelona)

Giovane talento maschile dell’anno – Lamine Yamal (Spagna, FC Barcelona)

Portiere femminile dell’anno – Cata Coll (Spagna, FC Barcelona)

Portiere dell’anno (categoria maschile) – Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Allenatore dell’anno nel calcio femminile : Pere Romeu (Spagna, FC Barcelona)

Allenatore dell’anno nel calcio maschile : Luis de la Fuente (Spagna, nazionale spagnola)

Miglior club femminile dell’anno : FC Barcelona

Club maschile dell’anno : Paris Saint-Germain

Miglior attaccante femminile dell’anno : Charlyn Corral (Messico, CF Pachuca)

Attaccante dell’anno (categoria maschile) – Harry Kane (Inghilterra, FC Bayern Monaco)

Premio Sócrates (azione di solidarietà) – Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal FC)