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IPA90233509 - Bayern Munich's Harry Kane reacts after winning the men's Ballon d'Or award during the 2026 Ballon d'Or Football award ceremony in London, UK on October 26, 2026. Photo by Li Ying/Xinhua/ABACAPRESS.COM
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Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026: battuti Mbappè e Yamal

Ott 27, 20261 Lettura

Harry Kane è il vincitore del Pallone d’Oro 2026. Il centravanti del Bayern Monaco, 33 anni, conquista per la prima volta il prestigioso riconoscimento individuale, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Una stagione straordinaria per il capitano dell’Inghilterra, protagonista di 73 reti complessive, di cui 61 con il Bayern e 12 in nazionale. Con i bavaresi ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca, mentre al Mondiale ha trascinato i Tre Leoni al terzo posto con sei gol. Kane diventa così il quinto inglese a vincere il premio dopo Matthews, Charlton, Keegan e Owen, succedendo nell’albo d’oro a Ousmane Dembélé.

La classifica e la dedica di Kane

Nella top ten figurano anche Rodri, Kvaratskhelia, Olise, Messi, Dembélé, Haaland e Fabian Ruiz. Emozionato sul palco del London Palladium, Kane ha dedicato il successo ai compagni del Bayern, al tecnico Vincent Kompany e alla nazionale inglese. Un ringraziamento speciale anche al Tottenham, club fondamentale per la sua crescita, e alla famiglia. «Ho lottato per essere il migliore», ha dichiarato il centravanti, sottolineando quanto l’esperienza in Germania lo abbia fatto maturare come calciatore e leader.

L’elenco completo dei premi assegnati durante la cerimonia

Pallone d’Oro femminile – Alexia Putellas (Spagna, FC Barcelona/London City Lionesses FC)

Pallone d’Oro maschile – Harry Kane (Inghilterra, FC Bayern Monaco)

Giovane talento femminile dell’anno – Vicky López (Spagna, FC Barcelona)

Giovane talento maschile dell’anno – Lamine Yamal (Spagna, FC Barcelona)

Portiere femminile dell’anno – Cata Coll (Spagna, FC Barcelona)

Portiere dell’anno (categoria maschile) – Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Allenatore dell’anno nel calcio femminile : Pere Romeu (Spagna, FC Barcelona)

Allenatore dell’anno nel calcio maschile : Luis de la Fuente (Spagna, nazionale spagnola)

Miglior club femminile dell’anno : FC Barcelona

Club maschile dell’anno : Paris Saint-Germain

Miglior attaccante femminile dell’anno : Charlyn Corral (Messico, CF Pachuca)

Attaccante dell’anno (categoria maschile) – Harry Kane (Inghilterra, FC Bayern Monaco)

Premio Sócrates (azione di solidarietà) – Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal FC)

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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