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LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 11: Harry Kane of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 second leg match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern München at BayArena on March 11, 2025 in Leverkusen, Germany. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Calcio Estero

Harry Kane, il Bayern rompe gli schemi: rinnovo fino al 2029 e stipendio da 25 milioni l’anno

Nov 6, 20262 Lettura

Il Bayern Monaco non vuole rinunciare a Harry Kane e lo dimostra con un rinnovo di grande peso sportivo ed economico. L’attaccante inglese ha prolungato ufficialmente il proprio contratto fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà di continuare la propria carriera in Bundesliga.

L’accordo arriva pochi giorni dopo la conquista del Pallone d’Oro e consolida il legame tra il Bayern e uno dei protagonisti assoluti del calcio internazionale. Secondo Sky Sport Italia, il nuovo contratto prevede 25 milioni di euro lordi a stagione. Il club non ha comunicato ufficialmente le cifre economiche dell’intesa.

Kane, numeri straordinari al Bayern

Arrivato dal Tottenham nel 2023, Kane ha avuto un impatto eccezionale. I numeri ufficiali raccontano una continuità realizzativa impressionante: 156 gol in 161 presenze con la maglia del Bayern Monaco al momento dell’annuncio.

Un rendimento che ha contribuito ai successi della squadra e alla crescita del suo prestigio internazionale. Il centravanti inglese ha conquistato due Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppe tedesche.

Il Pallone d’Oro e il nuovo contratto

Il rinnovo arriva in un momento particolarmente importante per Kane. A 33 anni, l’attaccante ha appena ricevuto il Pallone d’Oro, uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi del calcio mondiale.

La decisione del Bayern rappresenta quindi anche una scelta strategica. Trattenere Kane significa mantenere al centro del progetto uno dei migliori realizzatori del calcio europeo, evitando di dover cercare sul mercato un sostituto di pari livello.

Le cifre riportate dalla stampa sportiva collocano il nuovo accordo tra i più importanti della storia del Bayern Monaco. Sky Sport Italia indica uno stipendio di 25 milioni di euro lordi annui, mentre altre ricostruzioni parlano di una struttura contrattuale particolarmente remunerativa.

È importante distinguere le indiscrezioni economiche dai dati ufficiali: la durata fino al 2029 è confermata dal club, mentre gli importi salariali provengono da fonti giornalistiche.

La Champions League resta il grande obiettivo

Kane ha già conquistato diversi trofei in Germania, ma manca ancora il successo in Champions League. È un obiettivo che il Bayern considera centrale nella propria programmazione.

La presenza di Vincent Kompany in panchina e la continuità del progetto tecnico hanno contribuito alla decisione dell’attaccante di proseguire l’esperienza a Monaco.

La scelta di restare in Germania

Il rinnovo allontana anche le ipotesi di un ritorno immediato in Premier League. Kane ha più volte spiegato di sentirsi a proprio agio in Germania, sia sul piano professionale sia su quello familiare.

Il Bayern si assicura il proprio centravanti fino al 2029 e Kane sceglie la continuità per inseguire nuovi titoli. Un accordo che rappresenta una delle operazioni contrattuali più significative di questa fase della stagione europea.

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