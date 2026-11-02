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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
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I nuovi re del calcio: da Haaland ad Arda Guler, il calcio non smette di far sognare

Nov 2, 20262 Lettura

Il tempo passa e con lui la nostalgia di vedere i propri idoli in campo aumenta sempre di più. La poesia che i tifosi leggono tra i colpi di genio con la sfera di cuoio è incommentabilmente romantica. Ogni generazione ha i suoi fenomeni, si passa dall’epoca dei campioni a quella dei top player con un’evoluzione calcistica sotto ogni punto di vista. Mentre prima si assisteva ad un gioco più statico adesso i calciatori devono essere, per forza di cosa, degli atleti per ottemperare a tutti gli impegni agonistici che – stagione dopo stagione – aumentano a dismisura. Gli ultimi in ordine cronologico sono i tre tenori di quest’era: Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Questo trittico ha segnato milioni di appassionati regalando sogni a chiunque, chi in un modo e chi in un altro. A leggere i colleghi della stampa l’argentino ed il portoghese sono due spanne sopra il talento brasiliano che, per numeri e rendimento, scomoda tranquillamente un mostro sacro come Pelè avendolo, infatti, superato in diversi record con la propria nazionale. I volti nuovi del calcio ci sono ed hanno un’elevata caratura tecnica e di personalità – o di aura come si usa oggi dire sui social network. Il primo è, certamente, Kylian Mbappè considerato da tempo il primo erede di una dinastia di fenomeni. Gol, velocità e trofei vinti lo posizionano al vertice della nuova scala del calcio. Il francese non ha nessuna intenzione di tirare indietro le gambe e con il suo talento può tranquillamente scrivere una storia, o meglio riscriverla dopo i record di qualche anno fa. Lamine Yamal ha già il numero 10 del Barcellona sulle spalle, indossato da gente come Messi, Ronaldinho, Riquelme, Rivaldo, Hagi e Maradona. Erede naturale del bel gioco, è riuscito a vincere già più di quanto non hanno fatto diversi campioni in tutta la loro carriera. Il bello è che ancora non è entrato nella maturità calcistica, i margini di miglioramento sono mostruosi e con il suo talento non è escluso possa ancora scrivere momenti magici sul terreno di gioco. Sul fronte delle reti non si può non nominare Erling Haaland, una macchina da gol costruita per distruggere record su record; anche lui ha fatto vedere fin da giovanissimo i propri colpi. Centravanti di altri tempi, è l’esempio più florido di come il calcio nordico sia evoluto negli ultimi tempi. Prendete carta e penna perchè i dati sono incredibili: venti gol in cinquanta presenze con il Molde da giovanissimo, ventinove gol in ventisette presenze con il Salisburgo, ottantasei gol in ottantanove partite con il Borussia Dortmund e centosettantacinque gol in duecentonove presenze con il Manchester City. A partita segna 0,81 reti quasi un gol a partita. Discorso diverso con la maglia della nazionale, con la Norvegia ha messo a segno sessantacinque gol in cinquantanove partite. Per talento non si può non nominare Arda Guler, il fantasista turco del Real Madrid che ha una classe calcistica innata. Un talento cristallino che potrebbe tra qualche anno scomodare chiunque nel mondo del calcio. Il futuro del calcio, però, non si ferma qui perchè le nuove leve sono già in rampa di lancio. Da Estevao del Chelsea (19 anni) a Lennart Karl del Bayern Monaco (18 anni) passando per Max Dowman dell’Arsenal (17 anni) Ayyoub Bouaddi del Lille (19 anni). Ogni generazione ha, dunque, i propri modelli ed ognuno sarà affezionato ai propri giocatori. Basta guardare le partite, con gli occhi dei bambini per sognare e la testa degli adulti per valutare.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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