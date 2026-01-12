Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il Baça vince la Supercoppa di Spagna: Real Madrid sconfitto 3-2

Il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna battendo 3-2 il Real Madrid nel Clasico di Jeddah: doppietta di Raphinha e finale ricca di emozioni.

Gen 12, 20261 Lettura
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 09: Jules Kounde of FC Barcelona celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at Camp Nou on December 09, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

È il Barcellona a conquistare la Supercoppa di Spagna per la sedicesima volta nella propria storia. A Jeddah, nel Clasico che infiamma l’Arabia Saudita, la squadra guidata da Hansi Flick supera 3-2 il Real Madrid al termine di una sfida spettacolare, ricca di ribaltamenti e colpi di scena. Il match si accende gradualmente, ma il Barcellona mostra subito un atteggiamento propositivo. A sbloccare la finale è Raphinha, che al 36’ trova il gol del vantaggio catalano, premiando una fase offensiva più brillante dei blaugrana. La partita sembra incanalarsi sui binari favorevoli ai Culers, ma il vero spettacolo si consuma nel recupero del primo tempo, quando il Clasico esplode in una sequenza di emozioni difficilmente pronosticabile.

Nel giro di appena quattro minuti, il risultato cambia volto più volte. Vinicius ristabilisce la parità, Lewandowski riporta avanti il Barcellona e Gonzalo Garcia firma il nuovo pareggio, chiudendo il primo tempo su un incredibile 2-2 che accende definitivamente la finale. Un finale di frazione che fotografa alla perfezione l’intensità del Clasico: ritmo altissimo, difese sotto pressione e qualità offensiva ai massimi livelli.

Nella ripresa il Barcellona dimostra maggiore lucidità nei momenti chiave. Al 73’ è ancora Raphinha a salire in cattedra, trovando il gol che decide la Supercoppa e consegna il trofeo ai blaugrana. Nel finale c’è spazio anche per la tensione: al 91’ Frenkie de Jong viene espulso, ma il rosso non cambia l’esito della gara. Dopo il triplice fischio può partire la festa del Barcellona, che aggiunge un altro titolo alla propria ricchissima bacheca.

Redazione

