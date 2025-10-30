Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Il Barça ha messo gli occhi sul gioiello del Napoli. Via a gennaio?

Il gol dello scozzese contro l’Inter al ‘Maradona’ ha completamente fatto impazzire i tifosi, che ritengono sia fondamentale per il centrocampo di Antonio Conte

Ott 30, 20252 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

Il Barcellona di Hans-Dieter Flick nell’ultima di campionato ha perso contro il Real Madrid nella scorsa settimana e in questo modo i ‘Blancos’ hanno allungato di 5 lunghezze rispetto ai blaugrana. Non è bastato il rigore parato da Szczęsny per mantenere a galla i propri compagni e così ora il Barça si ritrova a dover inseguire i rivali di sempre.

IL BARCELLONA ‘BUSSA’ IN ITALIA: UN CENTROCAMPISTA NEL MIRINO

Nel frattempo, nonostante le temperature abbassate e il calciomercato oramai fermo da ben un mese abbondante, insorgono voci di un possibile interessamento del club spagnolo per un calciatore molto importante che abbiamo iniziato a conoscere in Italia già dalla passata stagione.

Ci riferiamo in particolare al Napoli di Antonio Conte, reduce dalla seconda vittoria di fila contro il Lecce dopo quella di sabato scorso nel big-match contro l’Inter. Il calciatore in questione è Scott McTominay, centrocampista scozzese acquistato dal Manchester United per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro nell’estate del 2024, con De Laurentiis pronto dopo il sondaggio per Brescianini approdato poi all’Atalanta dopo l’esperienza a Frosinone. Dopo questi primi anni non si può non dare ragione al presidente romano, centrando ogni colpo in queste ultime campagne estive con tanto di scudetto sul petto conquistato nella scorsa stagione, proprio con lo scozzese protagonista.

MCTOMINAY: NO AD OFFERTE ESTERE

Conte sa benissimo di avere delle risorse importanti soprattutto a centrocampo e la presenza di Anguissa, De Bruyne (ora infortunato), Lobotka e Gilmour non fa altro che confermare la bravura di ADL senza spendere cifre folli.

Il classe ’96 ha già dichiarato di voler restare a tutti i costi a Napoli, soprattutto dopo il tricolore e un progetto chiaro con il tecnico salentino in panchina. Le difficoltà incontrate in Champions League non hanno momentaneamente fatto cambiare idea al giocatore, e dunque per il momento declina tutte le proposte da parte di club importanti.

MCTOMINAY-BARCELLONA: PERCHÉ SAREBBE UN BINOMIO PERFETTO

Il Barcellona ha bisogno di un centrocampista di spessore, con fisico, qualità ed esperienza nonostante Pedri, De Jong, Fermín López e altri giocatori troppo giovani per poter disputare così tanti impegni nel corso della stagione. Al momento la situazione rimane in stand by e lo scozzese è concentrato solo sugli obiettivi da raggiungere del Napoli (attualmente al 1° posto in Serie A insieme alla Roma dopo 9 giornate) e in ogni caso ci sarà sicuramente una richiesta esorbitante da parte del club partenopeo, che al momento Laporta non è in grado di accettare.

